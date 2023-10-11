МВФ сообщил, как будет бороться с возможным глобальным кризисом — Finance.ua

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МВФ сообщил, как будет бороться с возможным глобальным кризисом

Мир
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МВФ сообщил, как будет бороться с возможным глобальным кризисом
МВФ сообщил, как будет бороться с возможным глобальным кризисом
Международный валютный фонд заявил, что видит «значительную поддержку» увеличения квот кредитных ресурсов, поддерживаемого США, без изменений в структуре его акционеров на заседаниях МВФ и Всемирного банка в Марокко.
Об этом рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Reuters.
Георгиева отметила, что хочет установить крайний срок для «необходимой реорганизации» структуры акционеров кризисного кредитора, которая будет отражать рост более крупных стран с развивающейся рыночной экономикой, таких как Китай.
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Кроме того, распорядительница заявила, что отдает приоритет увеличению ресурсов квот на встрече в Марракеше, чтобы гарантировать, что МВФ будет иметь достаточно кредитных ресурсов для борьбы с еще одним потенциальным крупномасштабным глобальным экономическим кризисом.
«Если мы не достигнем увеличения квоты, наша относительная способность противостоять будущим потрясениям снизится. Я думаю, было бы хорошо установить крайний срок для формулы, потому что если не изменить формулу, мы застрянем», — говорит она.
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Представитель МВФ уточнила, что она имела в виду срок корректировки структуры акционеров.
«Решение о перераспределении долей квот является решением членов, и члены обсуждают необходимость новой формулы квот. Пока продолжаются дискуссии, мы видим значительную поддержку эквипропорционального увеличения», — добавили в МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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