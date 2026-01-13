Муниципальное арендное жилье: каковы условия и кто может получить (регионы) Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Муниципальное арендное жилье: каковы условия и кто может получить (регионы)

25 территориальных общин из разных регионов Украины подали заявки на участие в экспериментальном проекте по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Рассмотрение и оценка поданных предложений станут финальным этапом первой фазы реализации проекта.

Для кого жилье

Экспериментальный проект предусматривает строительство муниципального арендного жилья, которое будет находиться в собственности общин и будет предоставляться по арендным ставкам ниже рыночных.

Прежде всего, такое жилье предназначено для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, многодетных семей, людей с инвалидностью, а также работников социальной и критической инфраструктуры.

География поданных обращений охватывает общины разного масштаба — от областных центров до средних и малых территориальных общин. Значительную часть заявлений подали общины, принявшие большое количество внутренне перемещенных лиц, а также общины из регионов, пострадавших в результате боевых действий или временной оккупации.

Среди заявителей — 7 областных центров: Львов, Житомир, Николаев, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий и Полтава.

Отдельную группу составляют общины, территории которых находятся во временной оккупации. От них поступило два инициативных обращения. В частности, Северодонецкая городская военная администрация предложила реализацию проекта на территории села Халепья Обуховского района Киевской области, а Бахмутский городской совет — в Гощанской поселковой территориальной общине Ровенской области.

Оценку заявок в течение января этого года будет проводить специальная комиссия с участием представителей Минразвития, Министерства финансов Украины, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и Команды поддержки реформ. Представители Европейского Союза и Европейский инвестиционный банк присоединятся к работе комиссии как независимые наблюдатели.

Критерии

Оценка будет производиться по прозрачной шкале — полное соответствие, частичное соответствие или несоответствие — на основе чек-листа из 16 критериев, сгруппированных в три ключевых блока:

1. Техническая готовность и земельные вопросы

Преимущество получат общины с подготовленным земельным участком площадью более 1 гектара с соответствующим целевым назначением, а также с актуальным Генеральным планом или комплексным планом пространственного развития, не требующим изменений для начала строительства.

2. «Правило 500 метров» — инфраструктурная доступность

Проект направлен на формирование полноценной жизненной среды, поэтому земельный участок должен располагаться в радиусе до 500 метров от:

заведений дошкольного и общего среднего образования;

медицинских учреждений;

остановок общественного транспорта;

ЦПАУ и учреждений социальной защиты.

Отдельно оценивается близость инженерных сетей: для максимальной оценки расстояние до точек подключения электро-, водо- и газоснабжения не должно превышать 200 метров.

3. Финансовая состоятельность и демографическая потребность

Общество должно подтвердить готовность к софинансированию проекта. Полное соответствие подразумевает способность обеспечить не менее 10% стоимости строительства за счет местного бюджета или привлеченных донорских и грантовых средств.

Приоритет получат общины, где количество ВПЛ и других категорий граждан, нуждающихся в жилье, превышает 5% от численности населения.

Вторая фаза оценки предусматривает презентацию общинами собственных концепций строительства муниципального арендного жилья. На этом этапе члены комиссии будут проводить выезды на места для уточнения данных. По результатам оценки комиссия будет рекомендовать от 3 до 5 общин для участия в пилотной фазе инвестиционного проекта.

Условия кредита

Проект строительства социального жилья в пилотных общинах при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейской Комиссии рассчитан на два года. Общий объем финансирования пилота составляет 100 млн евро, из которых 50 млн — кредитные средства и 50 млн — грантовая составляющая. Кредит предоставляется сроком 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Жилье остается в коммунальной собственности, не подлежит приватизации или перепродаже и будет предусматривать полное обустройство мебелью и бытовой техникой. Заказчиками строительства выступят общины, а для ускорения и удешевления процесса будут использоваться проекты повторного применения.

