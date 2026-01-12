Новые правила для компенсации за поврежденное жилье для совладельцев: что изменилось в 2026 году Сегодня 15:05 — Недвижимость

Новые правила для компенсации за поврежденное жилье для совладельцев: что изменилось в 2026 году

С 5 января 2026 года вступили в силу новые правила предоставления компенсации в рамках программы єВідновлення.

Изменения должны решить проблемы, которые чаще всего возникали в случаях совместной собственности на жилье и приводили к задержкам или блокированию выплат.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем о том, что именно изменилось.

Как отмечают эксперты, Кабмин детализировал порядок подачи заявлений и взаимодействия между совладельцами. В частности, упрощен механизм получения согласия, введена процедура подачи возражений и уточнены обязанности получателя компенсации.

Как было раньше

Раньше подача заявления одним совладельцем требовала обязательного согласия других владельцев, за исключением случаев, когда совладельцем был иностранец или лицо без гражданства. Это часто усложняло рассмотрение заявлений и в отдельных ситуациях фактически блокировало получение компенсации на неопределенный срок.

Кто теперь может подать заявление

По новым правилам в случае совместной собственности заявление на компенсацию может подать один из совладельцев.

Если в течение определенного срока другие владельцы не подали возражения, такое заявление считается поданным от имени всех совладельцев. При этом получатель компенсации обязуется обеспечить восстановление поврежденного жилья.

Как работает возражение совладельцев

Введена отдельная процедура подачи возражений. Каждый совладелец имеет право в течение 15 дней с момента подачи заявления подать письменное возражение в произвольной форме.

Если возражение поступает хотя бы от одного совладельца, комиссия отказывает в компенсации. Все споры между совладельцами разрешаются путем договоренностей или в судебном порядке.

Подтверждение информирования совладельцев

Обязательным условием стало подтверждение того, что совладельцы были проинформированы о подаче заявления. К документам необходимо добавить уведомление о вручении заказного письма, отметку об отказе от его получения или другие доказательства информирования.

В документах изменена формулировка согласия совладельцев. К понятию «согласие на получение компенсации» добавлена ​​альтернатива в виде «подача возражения». Вместо обязанности дать согласие теперь предусмотрена возможность сделать это при наличии такой возможности, что делает процедуру менее жесткой.

Если совладелец не дал ни согласия, ни возражения, комиссия имеет право принять решение о предоставлении компенсации заявителю без его реакции.

Новые обязанности получателя компенсации

Для случаев совместной собственности отдельно закреплена обязанность получателя компенсации обеспечить выполнение восстановительных работ в соответствии с утвержденным чек-листом и в пределах суммы полученных средств.

Ранее мы сообщали , что с 5 января 2026 года изменились показатели средней стоимости ремонтных работ, применяемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.