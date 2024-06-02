Можно ли взять основной и дополнительный отпуска во время простоя — Finance.ua

Можно ли взять основной и дополнительный отпуска во время простоя Сегодня 19:07 — Личные финансы

Трудоустроенные граждане имеют право на ежегодный отпуск. Однако, находясь в простое, можно использовать всего 24 дня отпуска.

Об этом пишет «Юридический советчик для ВПЛ».

«Согласно ст. 2 Закона Украины «Об отпусках» право на отпуска имеют граждане Украины, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица «, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ключевым моментом является факт пребывания в трудовых отношениях.

Что такое простой

Простой — это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.

Простой не означает прекращения трудовых отношений.

Виды отпусков

Ежегодный основной отпуск. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитывается также время, когда работник фактически не работал, но за ним, согласно законодательству, сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично.

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Поскольку на время простоя сохраняется его место работы (должность), а также выплачивается часть заработной платы, работник может уйти в ежегодный основной отпуск, находясь в простое.

Дополнительный отпуск

Согласно ст. 7 Закона отдельные категории работников за работу с вредными и тяжелыми условиями труда имеют право на ежегодный дополнительный отпуск.

В то же время согласно ч.2 ст. 9 Закона в стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда засчитываются:

время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, если работник занят в этих условиях не менее половины продолжительности рабочего времени, установленной для работников данного производства, цеха, профессии или должности;

время ежегодных основных и дополнительных отпусков за работу с вредными, тяжелыми условиями и за особый характер труда;



время работы беременных женщин, переведенных на основании медицинского заключения на более легкую работу, на которой они не подвергаются влиянию неблагоприятных производственных факторов.



Итак, как видим, у находящегося в простое работника не возникает права на дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда.

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Таким образом, находясь в простое, вы имеете право только на 24 дня основного ежегодного отпуска.

Напомним, военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику.

Ранее Кабмин принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой территории противника и временно оккупированной территории.

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