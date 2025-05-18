Можно ли получить компенсацию за повторное повреждение имущества — Finance.ua

Можно ли получить компенсацию за повторное повреждение имущества Сегодня 21:16 — Личные финансы

Можно ли получить компенсацию за повторное повреждение имущества

Украинцы, чье имущество получило повреждения из-за российской агрессии, могут получить компенсацию на восстановление.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают , выплачивают ли компенсацию при повторном повреждении.

В случае повторного повреждения недвижимого объекта следует совершить действия, аналогичные подаче заявления на компенсацию впервые:

Подать заявление на получение компенсации. Открыть специальный счет «єВідновлення» в банке-партнере для зачисления компенсации. Дождаться сообщения о регистрации заявления и начале его рассмотрения. Специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет обследование поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит стоимость его восстановления. По результатам рассмотрения заявления заявителю поступит уведомление о принятом комиссией решении и размере компенсации.

Что делать, если заявитель еще не прошел верификацию (т.е. проверку факта целевого использования компенсации за предыдущий ремонт)

Если на момент повторного повреждения объекта недвижимого имущества не пройдена верификация, до подачи заявления заявителю компенсации необходимо закрыть специальный счет, открытый для предыдущей компенсации.

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Если на этом счете имеются неиспользованные средства, такие средства возвращаются банками на основании платежной инструкции на счет АО «Ощадбанк», из которого было выполнено перечисление средств.

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Также нужно подать заявление в комиссию о верификации целевого использования компенсации для проведения ремонта с целью приобретения строительной продукции для проведения ремонта по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе.

Такая верификация осуществляется для закрытия заявления в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, которое было подано относительно повторно поврежденного объекта.

Как в таком случае будет производиться расчет компенсации

Расчет компенсации комиссия осуществляет с обязательным определением объема повреждений объекта недвижимого имущества и с учетом выполненных работ и данных акта верификации, в частности, об имеющейся приобретенной строительной продукции для проведения ремонта по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе.

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Информация о повторно поврежденном объекте из акта верификации фиксируется комиссией в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

65 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российского вторжения. Напомним, Кабмин одобрил решение о выделении 6из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российского вторжения.

В КГГА сообщили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.

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