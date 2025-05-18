Можно ли получить компенсацию за повторное повреждение имущества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли получить компенсацию за повторное повреждение имущества

Личные финансы
26
Можно ли получить компенсацию за повторное повреждение имущества
Можно ли получить компенсацию за повторное повреждение имущества
Украинцы, чье имущество получило повреждения из-за российской агрессии, могут получить компенсацию на восстановление.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают, выплачивают ли компенсацию при повторном повреждении.
Читайте также
В случае повторного повреждения недвижимого объекта следует совершить действия, аналогичные подаче заявления на компенсацию впервые:
  1. Подать заявление на получение компенсации.
  2. Открыть специальный счет «єВідновлення» в банке-партнере для зачисления компенсации.
  3. Дождаться сообщения о регистрации заявления и начале его рассмотрения.
  4. Специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет обследование поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит стоимость его восстановления.
  5. По результатам рассмотрения заявления заявителю поступит уведомление о принятом комиссией решении и размере компенсации.

Что делать, если заявитель еще не прошел верификацию (т.е. проверку факта целевого использования компенсации за предыдущий ремонт)

Если на момент повторного повреждения объекта недвижимого имущества не пройдена верификация, до подачи заявления заявителю компенсации необходимо закрыть специальный счет, открытый для предыдущей компенсации.
Читайте также
Если на этом счете имеются неиспользованные средства, такие средства возвращаются банками на основании платежной инструкции на счет АО «Ощадбанк», из которого было выполнено перечисление средств.

Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠

Также нужно подать заявление в комиссию о верификации целевого использования компенсации для проведения ремонта с целью приобретения строительной продукции для проведения ремонта по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе.
Такая верификация осуществляется для закрытия заявления в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, которое было подано относительно повторно поврежденного объекта.

Как в таком случае будет производиться расчет компенсации

Расчет компенсации комиссия осуществляет с обязательным определением объема повреждений объекта недвижимого имущества и с учетом выполненных работ и данных акта верификации, в частности, об имеющейся приобретенной строительной продукции для проведения ремонта по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе.
Читайте также
Информация о повторно поврежденном объекте из акта верификации фиксируется комиссией в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.
Напомним, Кабмин одобрил решение о выделении 6 65 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российского вторжения.
В КГГА сообщили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems