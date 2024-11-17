Можно ли назвать сумму, которую стоит откладывать каждому в долларах: ответ эксперта — Finance.ua

Можно ли назвать сумму, которую стоит откладывать каждому в долларах: ответ эксперта Сегодня 08:19 — Личные финансы

Можно ли назвать сумму, которую стоит откладывать каждому в долларах: ответ эксперта

Правила финансовой грамотности говорят, что каждый должен формировать подушку безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Важно регулярно откладывать денежные средства, причем более эффективно будет переводить национальную валюту в иностранную. Это поможет избежать обесценивания.

Доктор экономических наук Алексей Плотников ответил , реально ли назвать конкретную сумму долларов, которую следует откладывать каждому украинцу, в комментарии «Новости. Live».

Сколько откладывать в валюте

По словам экономиста, нет универсальной суммы для сбережений, поскольку доходы украинцев очень разнятся.

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Все находятся в разных начальных условиях: совет откладывать 20% из доходов для работника, зарабатывающего в среднем 20 тыс. грн в месяц, неэффективный для человека, который получает минималку на уровне 8 000 грн.

«Рекомендуют держать деньги в нескольких валютах, диверсифицировать портфель: часть в долларах, часть в евро, часть в гривнах. Не могу посоветовать точную сумму, которую нужно откладывать ежемесячно, потому что не знаю, сколько зарабатывает человек», — отметил Алексей Плотников.

Эксперты рекомендуют сначала откладывать определенную сумму с дохода, а остаток тратить на текущие нужды. Однако для многих украинцев, в том числе получающих минимальную зарплату, даже 1 000 грн на сбережения может стать серьезным ограничением.

Плотников отметил, что важно сначала покрыть базовые расходы, такие как коммунальные услуги и продукты, а затем откладывать деньги.

«Я рекомендую сначала выделить деньги на основное, а потом отложить остаток. Но сомневаюсь, что удастся формировать сбережения с 8 000 грн», — констатировал экономист.

В то же время невозможно определить универсальную сумму для сбережений, поскольку все зависит от доходов и индивидуальных обстоятельств каждого человека.

Экономьте такие суммы, от которых можете отказаться без ущерба для своего кошелька.

Справка Finance.ua:

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