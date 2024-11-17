Можно ли назвать сумму, которую стоит откладывать каждому в долларах: ответ эксперта — Finance.ua

Можно ли назвать сумму, которую стоит откладывать каждому в долларах: ответ эксперта
Правила финансовой грамотности говорят, что каждый должен формировать подушку безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Важно регулярно откладывать денежные средства, причем более эффективно будет переводить национальную валюту в иностранную. Это поможет избежать обесценивания.
Доктор экономических наук Алексей Плотников ответил, реально ли назвать конкретную сумму долларов, которую следует откладывать каждому украинцу, в комментарии «Новости. Live».
Сколько откладывать в валюте
По словам экономиста, нет универсальной суммы для сбережений, поскольку доходы украинцев очень разнятся.
Все находятся в разных начальных условиях: совет откладывать 20% из доходов для работника, зарабатывающего в среднем 20 тыс. грн в месяц, неэффективный для человека, который получает минималку на уровне 8 000 грн.
«Рекомендуют держать деньги в нескольких валютах, диверсифицировать портфель: часть в долларах, часть в евро, часть в гривнах. Не могу посоветовать точную сумму, которую нужно откладывать ежемесячно, потому что не знаю, сколько зарабатывает человек», — отметил Алексей Плотников.
Эксперты рекомендуют сначала откладывать определенную сумму с дохода, а остаток тратить на текущие нужды. Однако для многих украинцев, в том числе получающих минимальную зарплату, даже 1 000 грн на сбережения может стать серьезным ограничением.
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Плотников отметил, что важно сначала покрыть базовые расходы, такие как коммунальные услуги и продукты, а затем откладывать деньги.
«Я рекомендую сначала выделить деньги на основное, а потом отложить остаток. Но сомневаюсь, что удастся формировать сбережения с 8 000 грн», — констатировал экономист.
В то же время невозможно определить универсальную сумму для сбережений, поскольку все зависит от доходов и индивидуальных обстоятельств каждого человека.
Экономьте такие суммы, от которых можете отказаться без ущерба для своего кошелька.
Справка Finance.ua:
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- по прогнозу Григория Кукурузы, в 2025 году доллар обойдется в 45 грн на конец 2025 года. Среднегодовой курс будет колебаться в коридоре 43,2−43,5 грн/долл.;
- Олег Пендзин отметил, что стоимость 100 долларов в начале нового года составит примерно 4 200 гривен, а в конце может достичь 4 750 гривен.
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