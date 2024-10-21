SWIFT будет тестировать транзакции с цифровыми валютами — Finance.ua

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SWIFT будет тестировать транзакции с цифровыми валютами

Криптовалюта
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SWIFT будет тестировать транзакции с цифровыми валютами
SWIFT будет тестировать транзакции с цифровыми валютами
Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT на следующий год проведет тестирование реальных транзакций с токенизированными активами и цифровыми валютами.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Банки и управленцы активами уже несколько лет исследуют возможности «токенизации» традиционных активов, таких как облигации. Они надеются, что с помощью цифровых единиц — обычно токенов на базе блокчейна, представляющих долю базового актива — торговля станет быстрее, дешевле и эффективнее, в частности, благодаря устранению посредников, привлеченных во многих транзакциях.
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Однако пока эти технологии не получили широкого признания на рынке.
Около 90% центральных банков мира также тестируют цифровые валюты центральных банков (CBDC) — цифровые версии фиатных денег, облегчающие торговлю токенизированными активами. Монетарные органы пытаются освоить технологические новации, позволившие возникнуть криптовалютам, таким как биткоин.
SWIFT, играющая важную роль в глобальной банковской системе, уже проводит испытания как CBDC, так и токенизированных активов. В марте компания объявила о запуске новой платформы для подключения разрабатываемых CBDC к существующей финансовой системе.
Напомним, международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей SWIFT разрабатывает собственную глобальную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по токенизированным активам.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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