Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему криптотранзакций — Finance.ua

Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему криптотранзакций Сегодня 02:58 — Криптовалюта

Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему криптотранзакций

Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более 100 млрд долларов.

Это следует из отчета экспертов Chainalysis под названием The 2024 Geography of Crypto Report.

Положение региона в целом

Согласно отчету, Восточная Европа является четвертым по величине крипторинком в мире. Доля этого региона составляет 11%.

Общая переданная ончейн стоимость криптоактивов на этом рынке в период с июля 2023 года по июнь 2024 года составляет $499,14 млрд. Большая часть приходится на централизованные криптобиржи (CEX) — $324 млрд. Эксперты также отметили рост DeFi-сегмента, его показатель достиг $165 46 млрд.

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При этом, как видно на графике ниже, в отличие от других рынков, объем криптовалютных потоков с конца I квартала 2024 года в Восточной Европе возрос.

При этом чуть больше половины объема приходится на институционалов (от $1 млн и более), остальные преимущественно профессиональные трейдеры (от $10 000 до $1 млн).

Положение Украины

В отчете подчеркивается, что Украина заняла шестое место по уровню принятия криптоактивов. Согласно отчету, страна занимает второе место в регионе. На нее приходится более $100 млрд от стоимости всех криптовалютных транзакций. Более высокий показатель только в рф.

Как отметили эксперты, основные драйверы этого роста в Украине — институциональные и профессиональные переводы.

Отметим, редакция Incrypted обратилась к Chainalysis за разъяснениями, какие именно транзакции аналитики маркируют в этом случае как «институционные», поскольку на октябрь 2024 года в Украине нет нормативно-правового базиса для криптоиндустрии. Следовательно, не может быть и переводов между юрлицами, которые часто подпадают под категорию институционалов.

На момент публикации редакция не получила ответа. Мы опубликуем уточнения от экспертов, как только она поступит.

Если следовать графику ниже, то, вероятно, речь идет о больших переводах между физлицами.

«Институционные и профессиональные криптопереводы в Украине резко выросли, поскольку многие ищут финансовую стабильность в условиях продолжающейся войны, а криптовалюты рассматриваются как более безопасная альтернатива. На эту тенденцию влияют такие глобальные факторы, как волатильность рынка, инфляция и санкции, связанные с войной», а также растущий интерес институциональных инвесторов к биткоинам-ETF от таких компаний, как BlackRock", — цитируют авторы отчета комментарий представителя биржи WhiteBIT по этому поводу.

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Также эксперты отметили, что с прошлого анализируемого периода вырос объем покупок биткоинов за гривну. Этот показатель достиг $882,64 млн, согласно отчету. При этом он начал расти с марта 2024 года.

Стоит отметить, что с начала марта 2023 года в Украине криптобиржи приостановили операции с гривневыми банковскими картами. На момент написания ограничение до сих пор не снято.

Принимая во внимание это, какие именно переводы с учетом гривны подверглись анализу в рамках подготовки отчета, неясно. Мы обратились за уточнением к аналитикам Chainalysis.

Что касается рф, эксперты отметили рост трафика на сайтах бирж, не требующих прохождения KYC. В Chainalysis связывают это с расширением санкций против страны-агрессора.

incrypted По материалам:

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