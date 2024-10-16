Пышный рассказал, является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине — Finance.ua

Пышный рассказал, является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине
Единственным законным средством платежа в Украине является гривна, и это остается принципиальной позицией НБУ. Криптовалюта таким средством не является.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщается в его интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем», —
сказал он.
По его словам, состоялось несколько технических миссий МВФ для изучения разного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.
Пышный считает, что с введением лимита переводы с карты на карту в 150 тыс. гривен в месяц с 1 октября 2024 года недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности, и объем операций с криптоактивами возрастет.
Читайте также
По его мнению, сегодня рынок виртуальных активов в большинстве своем обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.
«Я понимаю, что это требует от нас и от других стейкхолдеров ответной реакции. В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции относительно фактов безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов», — сказал глава НБУ.
Справка Finance.ua:
- Около 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и сбережения стоимости. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного от имени MNBC.
- В опросе приняли участие более 800 респондентов, давших интервью на криптоивентах в Киеве, Львове и Одессе. Как утверждают инициаторы исследования, его целью является выявление ключевых тенденций использования криптовалют среди экспертов.
- Большинство опрошенных используют криптоактивы для инвестиций и сбережения стоимости, еще 61,8% респондентов — для торговли на биржах, а 38,2% - для оплаты покупок.
💰Сделайте первый шаг к финансовой стабильности. Выбирайте и открывайте депозит с помощью каталога Finance.ua.
Поделиться новостью