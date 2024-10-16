Пышный рассказал, является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине — Finance.ua

Пышный рассказал, является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине Сегодня 14:55 — Криптовалюта

Пышный рассказал, является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине

Единственным законным средством платежа в Украине является гривна, и это остается принципиальной позицией НБУ. Криптовалюта таким средством не является.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщается в его интервью агентству « Интерфакс-Украина ».

«Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем», — сказал он.

По его словам, состоялось несколько технических миссий МВФ для изучения разного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.

Пышный считает, что с введением лимита переводы с карты на карту в 150 тыс. гривен в месяц с 1 октября 2024 года недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности, и объем операций с криптоактивами возрастет.

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По его мнению, сегодня рынок виртуальных активов в большинстве своем обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.

«Я понимаю, что это требует от нас и от других стейкхолдеров ответной реакции. В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции относительно фактов безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов», — сказал глава НБУ.

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Справка Finance.ua:

Около 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и сбережения стоимости. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного от имени MNBC.

В опросе приняли участие более 800 респондентов, давших интервью на криптоивентах в Киеве, Львове и Одессе. Как утверждают инициаторы исследования, его целью является выявление ключевых тенденций использования криптовалют среди экспертов.

Большинство опрошенных используют криптоактивы для инвестиций и сбережения стоимости, еще 61,8% респондентов — для торговли на биржах, а 38,2% - для оплаты покупок.

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