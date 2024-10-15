Bitcoin признали самым эффективным активом с точки зрения прибыльности — Finance.ua

Bitcoin признали самым эффективным активом с точки зрения прибыльности Сегодня 03:30 — Криптовалюта

Bitcoin признали самым эффективным активом с точки зрения прибыльности

По данным Cointelegraph, согласно анализу New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin признали самым эффективным активом с точки зрения доходности, несмотря на его волатильность.

Об этом сообщили в Binance Square.

Глобальный руководитель отдела исследований NYDIG Грег Сиполаро подчеркнул в отчете, опубликованном 11 октября, что Bitcoin выделяется своей доходностью по сравнению с другими классами активов, использующими коэффициент Шарпа. Этот коэффициент оценивает результативность актива по отношению к его риску путем расчета отношения избыточных доходов к нестабильности этих доходов. Более высокий коэффициент Шарпа указывает на лучшую производительность с поправкой на риск.

Cipolaro предоставила коэффициенты Шарпа для разных классов активов, включая акции и облигации, в течение разных периодов удержания, используя общую месячную доходность для создания переменных коэффициентов Шарпа. Он пришел к выводу, что Bitcoin занимает лучшие позиции по сравнению с почти каждым классом активов по каждому показателю в течение каждого периода времени. Хотя золото имело несколько более высокий коэффициент Шарпа за последние 12 месяцев, Cipolaro отметил, что разница была незначительной.

Этот анализ сомневается в записке Goldman Sachs от 7 октября, в которой утверждается, что, несмотря на то, что Bitcoin вырос на 40% с начала года, его эффективность была недостаточной, чтобы компенсировать его волатильность. Cipolaro утверждал, что риски, с которыми сталкиваются инвесторы в Bitcoin, более чем компенсируются прибылью. Он также подчеркнул, что хотя коэффициенты Шарпа полезны для сравнения доходов с поправкой на риск, абсолютные прибыли имеют решающее значение для выполнения финансовых обязательств. Кроме того, он отметил, что коэффициент Шарпа не учитывает все типы рисков, с которыми может столкнуться инвестор, например, цензура или конфискация активов.

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В отчете, опубликованном ранее в октябре, аналитики NYDIG пришли к выводу, что биткойн остается самым эффективным активом в этом году, даже после сезонно слабого третьего квартала.

Інформатор Гроші По материалам:

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