Эксперт назвал условия для роста Bitcoin выше $80 000 — Finance.ua

Эксперт назвал условия для роста Bitcoin выше $80 000 11.10.2024, 00:12 — Криптовалюта

Эксперт назвал условия для роста Bitcoin выше $80 000

Необходимо выполнение трех условий для того, чтобы Bitcoin обновил исторический максимум (ATH) и вырос выше $80 000 в IV квартале 2024 года.

Об этом заявил директор по информационным технологиям (CIO) биржи Bitwise Мэтт Хоуган.

Это, в частности, следующее:

выборы президента США. Ожидаемо Хоуган считает победу республиканцев во главе с Дональдом Трампом более позитивным результатом. По словам Хоугана, для процветания Bitcoin «не нужны политики, нужно, чтобы они ушли с дороги»;

второе снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и глобальный стимул. К последнему Хоуган отнес «фискальные стимулы от Китая». Наличие только этих двух факторов, включая дополнительное снижение ставки на 50 базисных пунктов до конца 2024 года, может вызвать ралли в IV квартале, уверен эксперт;

стабильный период «без сюрпризов». Здесь речь идет о крупных банкротствах и скандалах, которые могли бы подорвать репутацию и, как следствие, уверенность в индустрии.

«Некоторые Bitcoin-максималисты возненавидят меня за эти слова, но я думаю, что более широкий рост рынка помог бы закрепить успех. Проясню, Bitcoin не нуждается в Ethereum, Solana или новых альткоинах для своего долгосрочного успеха. На самом деле, ему часто вредят махинации в пространстве альткоинов. Но если мы собираемся получить полноценный ран в краткосрочной перспективе — скажем, рост до $100 000 всего за несколько месяцев — было бы полезно, чтобы на рынке распространились прокриптовые настроения», — заявил Хоуган.

Также эксперт отметил, что верит в рост выше $80 000 в 2025 году вне зависимости от факторов влияния. Однако для роста в краткосрочной перспективе необходимо, чтобы они материализовались.

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