Биткоин у отметки 63 тыс. долларов: чего ждать — Finance.ua

Биткоин у отметки 63 тыс. долларов: чего ждать Сегодня 11:45 — Криптовалюта

Биткоин у отметки 63 тыс. долларов: чего ждать

Ценовая отметка биткоина остановилась на 63 259 долларов, что стало лучшим результатом криптовалюты в сентябре за последние годы.

УНН со ссылкой на Пишетсо ссылкой на Investing

В понедельник биткоин упал до 63 259 долларов, потеряв 2,64% за последние сутки. Аналитики связывают это с техническими признаками перекупленности рынка. Это падение стало частью более широкой коррекции, которая началась после достижения криптовалютой линии сопротивления в нисходящем трендовом канале. От этой точки биткоин упал более чем на 5%, и дальнейшее снижение может опустить его до уровня поддержки в районе 63 000 долларов или ниже.

Несмотря на нынешнее снижение, биткоин демонстрирует лучший сентябрь за последние годы, вырос по меньшей мере на 7% с начала месяца. Исторически сентябрь был проблемным для криптовалюты, поскольку за последние 11 лет биткоин понес потери в 8 из них. Однако текущие доходы создают благоприятные условия для октября, когда средний прирост составил 23%.

Биткоин-ориентированные фонды привлекли свыше 1 миллиарда долларов, а продукты на основе Ethereum прервали пятинедельный спад, прибавив 87 миллионов долларов. Снижение биткоина также совпало с похожими тенденциями на фондовых рынках США, что отражает снижение рисковых настроений накануне публикации нескольких важных экономических отчетов, включая данные о занятости в США и выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Фьючерсные контракты, связанные со ставкой федеральных фондов, предусматривают вероятность незначительного снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов, что традиционно является положительным фактором для биткоина.

Также падение биткоина произошло после сообщений об израильских авиаударах по центральному Бейруту, что стало первым подобным нападением почти за год на фоне продолжающегося конфликта с ливанской Хезболлой. Подобная реакция биткоина на региональные беспорядки наблюдалась пять месяцев назад, когда криптовалюта потеряла более 10% после израильского удара по Ирану.

Хотя биткоин часто позиционируется как средство хеджирования от нестабильности, в геополитических кризисах он нередко демонстрирует распродажи, поскольку трейдеры выходят из рискованных активов в пользу более безопасных альтернатив.

УНН По материалам:

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