Какую крипту чаще всего покупают владельцы криптовалют в Украине: результаты исследования — Finance.ua

Какую крипту чаще всего покупают владельцы криптовалют в Украине: результаты исследования 16.10.2024, 02:25 — Криптовалюта

Какую крипту чаще всего покупают владельцы криптовалют в Украине: результаты исследования

Около 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и сбережения стоимости. Это следует из результатов социологического исследования , проведенного от имени MNBC.

Отметим, в опросе приняло участие более 800 респондентов, давших интервью на криптоивентах в Киеве, Львове и Одессе. Как утверждают инициаторы исследования, его целью является выявление ключевых тенденций использования криптовалют среди экспертов.

Из отчета следует, что криптоактивы наиболее популярны среди молодежи — возраст 51,9% составляет от 18 до 25 лет.

14% респондентов считают себя экспертами в секторе криптовалют, еще около 41% продвинутыми, 8,2% новичками, а 37,2% имеют базовый опыт.

Большинство опрошенных используют криптоактивы для инвестиций и сбережения стоимости, еще 61,8% респондентов — для торговли на биржах, а 38,2% - для оплаты покупок.

Также у пользователей спросили о том, какие криптовалюты они хранят в своих портфелях. Около 68% указали Ethereum, более половины респондентов заявили о том, что держат стейблкоины, а 30,5% — владеют биткоином.

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