Девальвация гривны усиливается, несмотря на значительные валютные интервенции — Данилишин 12.11.2024, 15:00 — Валюта

Девальвация гривны усиливается, несмотря на значительные валютные интервенции — Данилишин

Девальвация гривны усиливается, несмотря на значительные валютные интервенции Национального банка, что указывает на недейственность политики привлечения гривневых активов в сдерживании валютного спроса.

Об этом сообщил экс-председатель Совета Национального банка, академик Национальной академии наук Богдан Данилишин в Facebook.

«За год девальвация гривны составила 14% и продолжает усиливаться, что указывает на сохранение повышенного инфляционного давления со стороны импортных товаров. За январь-октябрь НБУ потратил на поддержку гривны 27 млрд долл. США (+19% против 2023 года). В течение 2024 года среднедневные валютные интервенции НБУ выросли вдвое — с 70−80 млн долл. США в день в начале года до 150 млн долл. США в день в сентябре-ноябре. Основное влияние на повышение валютного спроса оказывает население, которое за 10 месяцев текущего года выкупило 10 млрд долл. наличной и безналичной иностранной валюты, что в 3 раза превышает объемы соответствующего периода в прошлом году», — отметил Данилишин.

По его словам, ключевую роль в повышении валютного спроса сыграла поспешная политика валютной либерализации НБУ, которая включала введение режима гибкого курсообразования и отмену ряда валютных ограничений, что разбалансировало валютные ожидания.

«Высокая учетная ставка теоретически должна была бы повлиять на коррекцию валютного спроса. Однако, в условиях разбалансированных валютных ожиданий этого не происходит. Более того, отдельные ложные коммуникации НБУ (вроде „курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий“) еще больше подорвали доверие участников валютного рынка, поскольку участники рынка хорошо видят объемы ежедневных интервенций НБУ», — добавил эксперт.

Он также отметил, что для финансирования фискального дефицита НБУ проводит постоянную гривневую эмиссию путем конвертации внешней помощи.

«В 2024 году объем дополнительной гривны, напечатанной НБУ и выпущенной в обращение через фискальные каналы, составляет более 900 млрд грн. А всего с начала войны гривневая эмиссия НБУ уже превышает 3,6 трлн грн. Однако вся эта гривневая масса пока не формирует избыточного спроса в экономике, поскольку в целом объем фискальных стимулов составляет всего 2/3 от потерь довоенного номинального ВВП», — говорит Данилишин.

Читайте также Что будет с долларом в 2025 году — мнение эксперта

По его оценкам, если темпы годовой девальвации гривны останутся на уровне 12−14%, то инфляция в следующем году поднимется до 10−12%, что будет отражать исторические пропорции переноса эффектов обменного курса и цен производителей на потребительские цены.

Напомним, ранее Данилишин ранее заявлял , что отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине. «Сколько бы нам партнеры ни давали средств — НБУ все спускает на политику валютной либерализации, и чем дальше — тем больше. Бессмысленная растрата валютных резервов уменьшает устойчивость экономики к будущим валютным шокам. Политика валютной либерализации должна быть приостановлена ​​до конца войны, это вопрос национальной безопасности», — считает Данилишин.

Также он сообщал , что украинцы конвертируют не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.