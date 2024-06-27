Может ли пенсионер отказаться от своей пенсии — разъяснение ПФУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Может ли пенсионер отказаться от своей пенсии — разъяснение ПФУ

Личные финансы
43
Может ли пенсионер отказаться от своей пенсии — разъяснение ПФУ
Может ли пенсионер отказаться от своей пенсии — разъяснение ПФУ
В Украине назначаются следующие виды пенсий: по возрасту; по инвалидности; в связи с потерей кормильца и по выслуге лет. Пенсии могут отменить по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Каждый из видов пенсии назначается на период, определенный законом:

  • пенсия по возрасту — бессрочно;
  • пенсия по инвалидности — на все время, пока лицу установлена ​​инвалидность;
  • пенсия в связи с потерей кормильца — на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;
  • пенсия по выслуге лет — бессрочно (выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию).
Соответственно, когда период, на который назначена пенсия, завершается, или условие, от которого она зависит, не выполняется — выплата пенсии прекращается.
Читайте также
Случаи, в которых по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается выплата пенсии, определены статьей 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
В то же время, Законом Украины от 28.04.2024 № 3674-ІХ статья 49 дополнена пунктом 21 следующего содержания: выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за рубежом (закон вступил в силу 23.06.2024).

Справка Finance.ua:

  • несмотря на сложную ситуацию, правительство продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты самым незащищенным слоям населения. Но все же есть случаи, когда могут задерживаться пенсии;
  • украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственное социальное пособие;
  • если вы изменили счет в банке или сменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продления выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.