Может ли пенсионер отказаться от своей пенсии — разъяснение ПФУ Сегодня 09:04 — Личные финансы

Может ли пенсионер отказаться от своей пенсии — разъяснение ПФУ

В Украине назначаются следующие виды пенсий: по возрасту; по инвалидности; в связи с потерей кормильца и по выслуге лет. Пенсии могут отменить по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Каждый из видов пенсии назначается на период, определенный законом:

пенсия по возрасту — бессрочно;

пенсия по инвалидности — на все время, пока лицу установлена ​​инвалидность;

пенсия в связи с потерей кормильца — на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;

пенсия по выслуге лет — бессрочно (выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию).

Соответственно, когда период, на который назначена пенсия, завершается, или условие, от которого она зависит, не выполняется — выплата пенсии прекращается.

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Случаи, в которых по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается выплата пенсии, определены статьей 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В то же время, Законом Украины от 28.04.2024 № 3674-ІХ статья 49 дополнена пунктом 21 следующего содержания: выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за рубежом (закон вступил в силу 23.06.2024).

Справка Finance.ua:

несмотря на сложную ситуацию, правительство продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты самым незащищенным слоям населения. Но все же есть случаи, когда могут задерживаться пенсии;

украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственное социальное пособие;



если вы изменили счет в банке или сменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продления выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.



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