«Мотивационные пакеты»: как планируют поощрять людей идти в армию — Finance.ua

«Мотивационные пакеты»: как планируют поощрять людей идти в армию Сегодня 15:42 — Казна и Политика

«Мотивационные пакеты»: как планируют поощрять людей идти в армию

Разрабатываются «мотивационные пакеты» для поощрения привлечения в армию. Наиболее приемлемый вариант — это единовременные денежные выплаты при заключении контракта.

Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вениславский объяснил, что будут предусматривать «мотивационные пакеты».

«Дискутировалось относительно увеличения денежного довольствия военнослужащих, но, по моему убеждению как юриста — это будет нарушать принцип равенства, потому что будут сидеть рядом в окопах военные и один из них может получать большие денежные средства за выполнение того же функционала», — сказал Вениславский.

По его мнению, наиболее приемлемый вариант — это единовременные денежные выплаты.

«Я думаю, что наиболее приемлемый вариант — это единовременные денежные выплаты при заключении контракта, которые обеспечат возможность решить какие-либо социальные проблемы, если будут идти на заключение контракта. Поэтому мотивационный пакет — это единовременные денежные выплаты», — заявил Вениславский.

Вениславский сообщал, что за прошлый год несколько тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет заключили контракты на прохождение военной службы.

«После разработки мотивационных пакетов, которые будут предусматривать единовременные, я так думаю, денежные выплаты, которые могут быть растянуты в сроке для того, чтобы привлечь в армию (должно увеличить количество добровольцев. — Ред.). Если без этих инициатив мы сейчас имеем тысячи людей, то, наверняка, это увеличится в разы», — сказал Вениславский.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса заявлял , что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы привлечь к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет. Одна из инициатив — честный контракт, дающий финансовые стимулы, четкие гарантии подготовки и мероприятия, обеспечивающие диалог между солдатами и командирами.

Украина готова предоставить беженцам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации. Сегодня некоторые индустрии нуждаются в специалистах «как воздухе». Речь идет об оборонной, военно-промышленной и других отраслях. Из-за дефицита профессионалов большинство предприятий готовы бронировать работников от военной службы.

УНН По материалам:

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