Мошенником может стать каждый всего за 300 евро — Finance.ua

Мошенником может стать каждый всего за 300 евро Сегодня 15:30 — Криминал

Мошенником может стать каждый всего за 300 евро

Быстрое развитие технологий, в частности, искусственного интеллекта, уменьшает для новых игроков порог вхождения на рынок мошенничества.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«В рамках недавней операции Европола была разоблачена сеть, продававшая услугу crime-as-a-service (CaaS) буквально за 269 евро в месяц, когда кто угодно может сконструировать себе мошеннический сайт», — сообщила начальница управления технологий карточного и транзакционного бизнеса банка «Глобус» Ирина Градоблянская.

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Мошенники обязаны своим прогрессом искусственному интеллекту и лингвистическим моделям.

«Раньше, чтобы создать поддельный сайт и начать проводить транзакции и скимминг, нужно было иметь знания, уметь программировать. Теперь этого не нужно вообще. Сейчас нужно просто испытывать желание совершить преступление. Каждый имеющий стартовый капитал небольшой — буквально 200−300 евро, может начать эту деятельность. Сайты, которые продают такую ​​услугу, дают еще страхование, если у тебя что-нибудь не получится или средства заблокируют. То есть мошенник не в проигрыше вообще», — предупреждает Ирина Градоблянская.

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«ChatGPT не сгенерирует новые типы мошенничества, он еще не может этого делать. Но все, что есть на рынке с точки зрения подделки, создания сайтов, переписок, он упрощает выход на рынок мошенничества. Ты можешь ничего не уметь, иметь 500 долларов и с помощью ChatGPT или crime-as-a-service купить все, что ты хочешь — от мошеннического сайта до подделки голосовых и других мессиджей и начинать мошенничать», — заявил директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Начальник управления информационной безопасности Банка Кредит Днепр Александр Кладько говорит, что страны Европы и Америки уже давно страдают этим мошенничеством.

«Искусственный интеллект в этих странах используется очень удачно. В Украине тоже появляется мошенничество, построенное на подделке голоса и изображений. Нам нужно с этим бороться», — отметил банкир.

Мошенники пытаются максимально снизить операционные расходы.

«Порог вхождения в мошенничество становится все ниже и создает условия для определенной масштабизации», — предупреждает директор по мониторингу и противодействию мошенничеству Сенс Банка Юрий Хмеленко.

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«В социальной инженерии наблюдается уменьшение количества звонков мошенников в пользу чат-переписки и создания схем максимальной автономии. Мошенники пытаются оптимизировать свою модель и увеличить количество привлеченных лиц. Создают рекламные баннеры, мотивирующие клиентов, таргетируют определенные группы людей в социальных сетях, побуждают их перейти по фишинговой ссылке, генерируют диалоги, в рамках которых человек должен указать свои платежные реквизиты или осуществить перевод без прямого контакта с мошенником», — сказал он.

Фінансовий клуб По материалам:

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