Кликните и купите товар: киберполиция предупреждает о мошенниках — Finance.ua

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Кликните и купите товар: киберполиция предупреждает о мошенниках

Финтех и Карты
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Кликните и купите товар: киберполиция предупреждает о мошенниках
Кликните и купите товар: киберполиция предупреждает о мошенниках
Злоумышленники отправляют в популярных мессенджерах сообщения с предложениями легкого заработка.
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Схема

Схема заключается в якобы продвижении товаров на известном маркетплейсе путем их покупки и последующей продажи на уже подконтрольном аферистам сайте.
Люди, которые согласились на такую ​​работу, получали задания от аферистов, за выполнение которых злоумышленники обещали платить деньги.
На первых этапах для дальнейшего вовлечения в схему граждане действительно могли получать небольшие выплаты на свои банковские карты. Но для продолжения работы мошенники требовали зарегистрироваться на подконтрольном злоумышленникам сайте и совершать куплю-продажу товаров по инструкциям «менеджеров».
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Чтобы купить товар, потерпевшие должны были пополнять свой баланс в личном кабинете, перечисляя собственные средства на указанные аферистами банковские карты физических лиц.
Для вывода средств злоумышленники требовали от граждан повторных перечислений средств на подконтрольные банковские карты. Такой алгоритм продолжался, пока жертвы не понимали, что имеют дело с аферистами.
Даже если вы уже осведомлены о такой «схеме», не следует пытаться получить деньги от злоумышленников даже на первых этапах — любое общение с ними — это риск потерять свои сбережения.
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Как обезопаситься

Обращаем внимание на опасность перехода по сомнительным ссылкам и введение на таких ресурсах своих персональных и банковских данных. Злоумышленники, получающие эти данные, могут использовать их для похищения средств с ваших счетов.
Будьте осторожны, проверяйте информацию и не дайте мошенникам ввести вас в заблуждение. Если вы стали жертвой интернет-мошенничества, немедленно сообщите об этом в киберполицию.
По материалам:
Україна Криминальна
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