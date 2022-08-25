monobank увеличивает комиссию за снятие наличных: что будет в «ПриватБанке» и «Ощадбанке» — Finance.ua

monobank увеличивает комиссию за снятие наличных: что будет в «ПриватБанке» и «Ощадбанке» Сегодня 13:04

Недавно monobank повысил комиссию за снятие наличных денег. Банк повысил процент с 0,5 до 0,9%. Это решение связано с тем, что прошлый тариф на снятие наличных денег не покрывал расходы банка.

Украинцев заинтересовало, а не собираются ли и другие банки увеличивать комиссию за снятие наличных.

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К примеру, руководство «ПриватБанка» ответило, что нынешние комиссии и лимиты на снятие наличных денег повышать не планирует. Тем более что государственный банк имеет самую большую сеть банкоматов и терминалов самообслуживания в стране.

Дмитрий Мусиенко, руководитель дирекции розничного бизнеса банка, добавил, что они пытаются обеспечивать бесперебойную работу банкоматов. Это несмотря на то, что существуют высокие риски для технического персонала, риски потери устройств и денег, а также увеличение стоимости топлива и других расходов.

Спрос на снятие наличных денег во время войны только увеличился. Сейчас клиенты банка могут бесплатно получать валюту, а вот с кредитной карты комиссия снятия наличных составляет 1%.

Напоминаем, что в финансовом учреждении вы сможете снять всего 20 тысяч гривен в течение трех часов.

Другой государственный банк Ощадбанк также не планирует повышать тариф на снятие наличных. Банк также имеет одну из самых крупных банкоматных сетей на рынке. Ощадбанк постоянно инвестирует в модернизацию и обслуживание системы.

Банк успокоил украинцев и заверил, что проблем со снятием наличных денег у его клиентов не будет.

С пенсионных карт граждане смогут снять только 10 тысяч гривен в месяц.

Для владельцев кредиток, которые будут снимать средства в банкомате другого банка, действует более высокая комиссия — 1,5% + 5 грн (против 1% в банкомате Ощадбанк а).

Справка Finance.ua:

Мобильный банк monobank с 1 сентября 2022 года повышает комиссию за снятие собственных средств в банкоматных сетях. Об этом написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский в телеграм-канале;

в обновлении банковского приложения monobank появилась возможность анализировать вашу общую финансовую активность. Этот раздел поможет пользователям контролировать персональный бюджет в пределах четырех категорий;

monobank с 1 августа отменил льготные тарифы для кредитных продуктов из-за повышения учетной ставки.

Технофан По материалам:

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