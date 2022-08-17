monobank повысит тарифы за снятие средств в банкоматах — Finance.ua
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monobank повысит тарифы за снятие средств в банкоматах

Финтех и Карты
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monobank повысит тарифы за снятие средств в банкоматах
monobank повысит тарифы за снятие средств в банкоматах
Мобильный банк monobank с 1 сентября 2022 года повышает комиссию за снятие собственных средств в банкоматных сетях.
Об этом написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский в телеграм-канале.

В чем причины

С 1 сентября платежные системы под давлением банков — владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.
«В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов, и мы, к сожалению, вынуждены с 1 сентября поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%», — сообщает Гороховский.
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Он добавил, что тариф за снятие кредитных средств останется без изменений.
«Несмотря на это, новый тариф по-прежнему будет одним из самых выгодных в стране», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • В обновлении банковского приложения monobank появилась возможность анализировать вашу общую финансовую активность. Этот раздел поможет пользователям контролировать персональный бюджет в пределах четырех категорий;
  • monobank с 1 августа отменил льготные тарифы для кредитных продуктов из-за повышения учетной ставки.

Интересные новинки от monobank, которые вы могли пропустить

По материалам:
Finance.ua
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