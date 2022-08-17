monobank повысит тарифы за снятие средств в банкоматах — Finance.ua

monobank повысит тарифы за снятие средств в банкоматах Сегодня 12:00 — Финтех и Карты

monobank повысит тарифы за снятие средств в банкоматах

Мобильный банк monobank с 1 сентября 2022 года повышает комиссию за снятие собственных средств в банкоматных сетях.

Об этом написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский в телеграм-канале.

В чем причины

С 1 сентября платежные системы под давлением банков — владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.

«В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов, и мы, к сожалению, вынуждены с 1 сентября поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%», — сообщает Гороховский.

Он добавил, что тариф за снятие кредитных средств останется без изменений.

«Несмотря на это, новый тариф по-прежнему будет одним из самых выгодных в стране», — добавил он.

Справка Finance.ua:

В обновлении банковского приложения monobank появилась возможность анализировать вашу общую финансовую активность. Этот раздел поможет пользователям контролировать персональный бюджет в пределах четырех категорий;

monobank с 1 августа отменил льготные тарифы для кредитных продуктов из-за повышения учетной ставки.



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