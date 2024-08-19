Monobank был три дня под DDoS-атаками — Finance.ua
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Monobank был три дня под DDoS-атаками

Фондовый рынок
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Monobank был три дня под DDoS-атаками
Monobank был три дня под DDoS-атаками
Monobank третий день подряд под DDoS атаками. Банк получил уже более 5,5 млрд запросов за два дня.
Об этом в Telegram сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.
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«Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает», — заявил Гороховский.
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Сейчас, как сообщил Гороховский утром 19 августа: «Сегодня в два часа ночи атака прекратилась. Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов на наши сервисы. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов. Я очень благодарен нашей ІТ-команде и всем, кто выразил нам слова поддержки и предложил помощь.
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Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на «Банки» в monobank 1 миллиард евро. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. «1 млрд евро. Тысяча-тысяч-тысяч. Столько люди задонатили на „Банки“ с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. По словам Гороховского, благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.
  • ранее monobank планировал запустить обновленное приложение до конца ноября. Пользователи monobank определенное время могут использовать старый интерфейс приложения.
По материалам:
Finance.ua
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