Повышение налогов в Украине: что предлагает Гороховский — Finance.ua

Повышение налогов в Украине: что предлагает Гороховский Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Повышение налогов в Украине: что предлагает Гороховский

Соучредитель monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте («Совет семи») Олег Гороховский выступил за сокращение программ поддержки бизнеса вместо повышения налогов для малых и средних предприятий.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем интенсивные консультации с Кабмином относительно их инициативы по повышению налогов. И по-прежнему считаем это трудным решением, которое может не дать желаемого эффекта», — подчеркнул Гороховский.

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Он уверен, что трогать малых и средних ФЛП нельзя.

«Запланированное повышение налоговой нагрузки на них может принести дополнительно около 7,9 млрд гривен — эта сумма несопоставима с потребностями бюджета, с одной стороны, с другой — она сравнима с расходами на программы поддержки бизнеса, которые лучше сократить, чем повышать налоги „малышам“», — написал он.

По его словам, также необходимо прекратить структурирование крупных бизнесов через ФЛП и начать борьбу с зарплатами в конвертах и ​​неуплатой налогов крупным бизнесом.

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«Не платить налоги, особенно во время войны, — это преступление, как не объясняй себе причины, оправдывать это нельзя, но акцент следует делать на крупном бизнесе», — подытожил соучредитель monobank.

Что предлагает правительство

18 июля в Раде были зарегистрированы правительственные законопроекты о внесении поправок в госбюджет-2024 по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны ( № 11 417 ) и поправок в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения в период действия военного положения ( № 11 416 ).

Среди основных инициатив правительства:

повышение ставки военного сбора с доходов физлиц с 1,5% до 5% (оценка дополнительных доходов около 45,5 млрд грн) и уплата его ФЛП в размере 800 грн в месяц (2,3 млрд грн);

также введение военного сбора для юрлиц и ФЛП 3-й группы в размере 1% дохода (50,5 млрд грн).

Предложено также повысить или ввести там, где его сейчас нет, военный сбор 5% на мобильную связь (0,9 млрд грн), покупку банковских металлов (0,02 млрд грн) и недвижимости (за исключением одного объекта в год) (1,2 млрд грн), 15% - на покупку легковых авто для их первой регистрации в Украине (10,2 млрд грн) и 30% - на покупку ювелирных изделий с уплатой его розничными продавцами (0,14 млрд грн).

Среди других нововведений — ежемесячная уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий розничными продавцами горючего в размере 0,5 млн грн в расчете на 1 куб. м резервуаров для хранения горючего (8,3 млрд грн), установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитков с добавлением сахара или других подсластителей (2,4 млрд грн), снижение порога беспошлинных посылок из-за границы с EUR150 до EUR45 (3,3 млрд грн).

Справка Finance.ua:

Украинский совет бизнеса заявляет, что в правительственном законопроекте № 11 416 о повышении ставок некоторых налогов и введении новых отсутствуют меры борьбы с теневой экономикой и меры по повышению эффективности работы ГНС;

военный сбор (ВС) с юридических лиц 1%, который фактически является налогом с оборота, будет исключен из правительственного законопроекта № 11 416 о повышении налогов и, вероятно, заменен налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщал председатель профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев.

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