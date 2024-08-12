Молодежь возвращается в Украину: уровень гражданской активности остается высоким — опрос Сегодня 20:00 — Личные финансы

Молодежь возвращается в Украину: уровень гражданской активности остается высоким — опрос

Более половины молодежи вернулось на свое место жительства, которое вынуждены были покинуть после полномасштабного вторжения россии в Украину, но уменьшилось количество тех, кто видит обнадеживающим будущее Украины.

В то же время уровень гражданской активности и сплоченности остается высоким.

Об этом Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса молодежи Международного республиканского института, проведенного в рамках программы USAID «Мечтаем и действуем».

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42% опрошенной молодежи в возрасте 16−35 лет отметили, что сменили место жительства после 24 февраля 2022 года.

52% из них уже вернулись назад. В частности, каждый четвертый объяснил возвращение тем, что соскучился по дому, а каждый пятый — по друзьям и семье.

Видение будущего

Что касается видения будущего Украины, то по сравнению с аналогичным опросом в 2023 году количество тех, кто видит будущее Украины обнадеживающим среди молодежи в возрасте 16−35 лет, снизилось с 89% до 70%, а количество тех, кто верит в победу в войне — с 98 до 82%.

В то же время 83% видят свое будущее в Украине, причем 94% считают, что их будущее в основном зависит от них самих.

Гражданская активность остается очень высокой в ​​связанных с войной вопросах. 94% молодежи в возрасте 16−35 лет отметили, что совершают пожертвования на военные нужды и 78% - на социальные.

Подавляющее большинство молодежи (более 90%) отмечает, что им комфортно личное общение с различными группами лиц: лицами с инвалидностью, людьми с другим цветом кожи, военнослужащими, внутри перемещенными лицами, что является показателем социальной сплоченности и толерантности.

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Обучение

В целом молодежь всех возрастов удовлетворена текущими форматами обучения и уровнем знаний по предметам, которые они изучают. 83% 10−12-летних, 77% 13−15-летних и 83% 16−35-летних удовлетворены своими форматами обучения.

Прослеживается более низкий уровень (на 11−19% в разных группах) удовлетворения среди обучающихся в смешанном (онлайн и офлайн) и онлайн форматах в отличие от офлайн формата. 87% молодежи 10−12 лет удовлетворены своими знаниями по предметам, среди 13−15-летних таких 72% и среди 16−35-летних — 85%.

60% молодежи 16−35 лет считает, что за последний год уровень коррупции вырос, хотя 41% отмечает положительные шаги в борьбе с коррупцией, поскольку знают о положительных случаях борьбы с ней. Как показал опрос, под коррупцией молодежь понимает вымогательство взяток и подарков (88%), хищение государственных средств (85%), давать деньги за ускорение процедур (76%), нерасследование случаев коррупции (65%), кумовство (55%), получение денег и подарков за услуги (53%).

Справка Finance.ua:

Результаты национального опроса молодежи, проведенного от имени Международного республиканского института (IRI), свидетельствуют о том, что 89% проживающей в Украине молодежи видит будущее Родины светлым. Значительная часть молодежи в Украине изъявила желание остаться в своем месте проживания и активно участвовать в процессах восстановления страны.

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