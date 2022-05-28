По приблизительным подсчетам, предоставляемым профильным Министерством молодежи и спорта, 40% молодежи в Украине непосредственно пострадали в результате военной агрессии.
более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами;
еще около 2 миллионов уехали за пределы страны.
По словам депутата, противником уничтожается молодежная инфраструктура. До полномасштабного вторжения россии на территории Украины функционировали более 300 молодежных центров и пространств. Сейчас работают всего 93, все они перепрофилированы на гуманитарные хабы или функционируют как центры волонтерской помощи. Разрушены, повреждены или находятся на временно оккупированных территориях 18 молодежных центров.
«Одним из вызовов, который предстанет перед нашим государством, и над решением которого уже сейчас ведется активная работа — как нам возвращать молодежь из-за границы, как после победы над врагом мотивировать ее жить, работать и создавать семьи именно в Украине» , — отметил Василий Мокан.
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