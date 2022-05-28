53% украинцев сегодня не работают, из них 60% — молодежь до 35 лет — Finance.ua
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53% украинцев сегодня не работают, из них 60% — молодежь до 35 лет

Сегодня 09:11Личные финансы
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53% украинцев сегодня не работают, из них 60% — молодежь до 35 лет53% украинцев сегодня не работают, из них 60% — молодежь до 35 лет
Молодежь Украины ощущает на себе все катастрофические последствия войны, начатой россией против нашего государства.
Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.
«Речь идет о демографической ситуации, миграции за границу, отсутствии работы. 53% украинцев сегодня не работают, из них 60% — именно молодежь до 35 лет», — сообщает Мокан.
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По приблизительным подсчетам, предоставляемым профильным Министерством молодежи и спорта, 40% молодежи в Украине непосредственно пострадали в результате военной агрессии.
  • более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами;
  • еще около 2 миллионов уехали за пределы страны.
По словам депутата, противником уничтожается молодежная инфраструктура. До полномасштабного вторжения россии на территории Украины функционировали более 300 молодежных центров и пространств. Сейчас работают всего 93, все они перепрофилированы на гуманитарные хабы или функционируют как центры волонтерской помощи. Разрушены, повреждены или находятся на временно оккупированных территориях 18 молодежных центров.
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«Одним из вызовов, который предстанет перед нашим государством, и над решением которого уже сейчас ведется активная работа — как нам возвращать молодежь из-за границы, как после победы над врагом мотивировать ее жить, работать и создавать семьи именно в Украине» , — отметил Василий Мокан.
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По материалам: Finance.ua
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