ПриватБанк назвал ежемесячные сроки выплат переселенцам — когда ждать деньги

Сегодня 09:30 — Личные финансы

ПриватБанк назвал ежемесячные сроки выплат переселенцам — когда ждать деньги

ПриватБанк назвал точные даты ежемесячных выплат вынужденным переселенцам.

Об этом представители банка рассказали клиенту в ответ на жалобу о задержке выплат на специализированном сайте «Минфин».

По данным ПриватБанка, Минсоцполитики ежемесячно переводит средства до 3,13 и 23 числа включительно в зависимости от сроков подачи заявления.

Выплата государственной помощи ВПЛ проходит в три этапа:

подача заявки;

формирование и обработка реестров;

выплата денег (2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка или лицо с инвалидностью).

Банк зачисляет средства на карту клиента, как только получает их «сверху». Следует учесть, что на каждом из этапов могут возникнуть проблемы, каждый случай индивидуален.

Почему могут не прийти выплаты?

Многие украинцы в спешке указывают в заявке неправильные данные, а затем жалуются на то, что им долго не поступают выплаты.

В Минреинтеграции объяснили, что из-за этого действительно могут не прийти деньги, и раньше это нельзя было исправить.

Однако Кабинет Министров принял решение, позволяющее исправлять данные в заявках о взятии на учет ВПЛ и все же получить помощь.

Кроме этого, переселенцы, подававшие заявку на получение средств через приложение «Дія», могут получить еще и бумажный вариант справки о взятии на учет их как ВПЛ.

Справка Finance.ua:

чтобы получить статус внутренне перемещенного лица, в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт;



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в «Дії» отмечают, что ежедневно получают много звонков и вопросов в комментариях и direct относительно выплат и статуса ВПЛ, 6500 грн єПідтримки и т.д. Поэтому команда собрала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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