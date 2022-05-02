Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти — Finance.ua

Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти

Вчора 12:13 — Особисті фінанси

У Дії зазначають , що щодня отримують багато дзвінків та запитань у коментарях і direct щодо виплат та статусу ВПО, 6500 грн єПідтримки тощо. Тому команда зібрала відповіді на найбільш поширені питання.

Подалися на виплату для ВПО в Дії: коли прийдуть кошти?

Як тільки ви оформлюєте статус ВПО, ваша заява відправляється для очікування на виплату. Строк зарахування коштів залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Чекайте повідомлення від банку про зарахування коштів на карту єПідтримка.

Якщо отримали статус ВПО до 24.02. Чи можна відправити заяву та отримати кошти?

Якщо станом на 1 березня цього року ви отримували щомісячну адресну допомогу ВПО, то вона продовжиться автоматично, без додаткового звернення.

Проте якщо статус внутрішньо переміщеної особи у вас є, але допомогу не отримували, то потрібно подавати заяву офлайн. Адже в Дії можна отримати послугу лише комплексно — статус ВПО + виплати.

Як оформити допомогу по безробіттю?

Ви можете подати заяву онлайн на порталі Дія . Для цього потрібно увійти на портал або зареєструватися — натиснути Послуги — Допомога по безробіттю — заповнити форму та підписати її за допомогою КЕП.

Про результат вас повідомлять листом на електронну пошту, також ви завжди можете переглянути статус послуги в особистому кабінеті на порталі Дія.

Подалися на 6500 грн єПідтримки, у застосунку статус «Заяву надіслано успішно». Коли отримаєте кошти?

Усі виплати здійснює Міністерство економіки України. Тож якщо ви подали заяву та вказали правильний рахунок, фахівці радять очікувати зарахування допомоги на картку єПідтримки. Адже на засіданні Уряду ухвалили рішення про виділення додаткових 2 млрд грн, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам українців.

Успішно подали заяву на отримання 6500 грн єПідтримки, проте статус оновився на «Ви не можете отримати виплату». Що це означає?

Після оформлення послуги заява проходить додаткову перевірку на відповідність. Якщо ви бачите такий статус, на жаль, вам відмовлено у допомозі через невідповідність умовам. Вимоги щодо отримання виплати описано в постанові КМУ № 199 від 04 березня 2022 року.

Дія є технічним адміністратором послуги та лише відображає інформацію, яку транслює їй розпорядник коштів.

Якщо у вас залишилися нерозвʼязані проблеми щодо допомоги від держави постраждалим від війни, звертайтеся на гарячу лінію за номером 0 800 331 834 .

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