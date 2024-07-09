Молодежь ищет подработку на время летних каникул — Finance.ua
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Молодежь ищет подработку на время летних каникул

Личные финансы
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Молодежь ищет подработку на время летних каникул
Молодежь ищет подработку на время летних каникул
В июне соискатели обновили или создали 303 649 резюме. Наиболее ощутимо увеличилось количество соискателей в категориях, для которых лето — пик сезона или подходящее время для смены работы.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
В июне прибыло кандидатов в Сумской (+15%), Житомирской (+14%), Волынской (+11%), Хмельницкой (+11%) и Ивано-Франковской (+10%) областях.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
В разрезе отдельных должностей в июне против мая больше всего прибыло новых кандидатов по профессиям: ассистент ветеринарного врача, учитель физики, учитель географии, педагог раннего развития, музыкальный руководитель, бармен/бариста, официант, промоутер, аниматор, флорист.
А вот меньше соискателей стало в категориях «Охрана, безопасность» (-1%), «Бухгалтерия, аудит» (-1%), «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» (-2%), «Страхование» (-7%).
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Что касается демографического портрета кандидатов, то на рынке вновь увеличилось количество молодежи, а особенно — соискателей в возрасте до 18 лет (7 554 кандидата, +60% к маю). И это одна из причин, почему прибыло кандидатов без опыта работы (+22% к маю). А вот распределение соискателей по полу остается постоянным и меняется в пределах 1%.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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