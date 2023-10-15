Молодь не хоче покидати Україну та готова брати участь у відбудові — опитування — Finance.ua

Молодь не хоче покидати Україну та готова брати участь у відбудові — опитування Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

Молодь не хоче покидати Україну та готова брати участь у відбудові — опитування

Результати національного опитування молоді, проведеного від імені Міжнародного республіканського інституту (IRI) свідчать про те, що 89% молоді, яка проживає в Україні, бачить майбутнє Батьківщини світлим.

Значна частина молоді в Україні виявила бажання залишитися у своєму місці проживання та брати активну участь у процесах відбудови країни.

Про це свідчать результати національного опитування молоді, яке було проведене від імені Міжнародного республіканського інституту у межах програми USAID «Мріємо та діємо».

Дослідження було проведено соціологічною групою «Рейтинг» у Польщі та компанією Info Sapiens в Україні на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Дані опитувань були проаналізовані Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту.

Зазначається, що опитування охопило молоде населення віком від 10 до 35 років, яка проживає в Україні, а також особи, які переїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

За результатами, 89% молоді віком 16−35 років, що проживає в Україні, вірять у світле майбутнє України, порівняно з 81% серед молоді, яка переїхала до Польщі.

Дослідження показало, що молодь, яка живе як в Україні, так і в Польщі, майже однаково вірить у перемогу України у війні - відповідно 98% та 97% і також висловили бажання взяти активну участь у процесах відбудови.

Зокрема тривала міграція не цікавить 65% молоді віком 16−35 років, яка проживає в Україні.

Головні причини, чому молодь не бажає змінювати місце проживання:

— задоволення від теперішнього місця проживання (44%),

— зв'язки з родиною та друзями (40%),

— наявність достатніх фінансових ресурсів для життя (20%),

— патріотизм (15%).

Серед молоді, яка зараз проживає в Польщі, 61% молоді віком 16−35 років не були в Україні після переїзду до Польщі. З них 47% мають намір повернутися на Батьківщину після завершення війни, 19% планують це зробити незабаром, а 11% - через деякий час.

Однак 15% молоді не планують повертатися взагалі.Також згідно з результатами опитування, частина молоді в Україні перераховує певну частину своїх фінансових ресурсів на потреби військової та соціальної сфери — 92% і 76% молоді віком 16−35 років, яка проживає в Україні. Щодо української молоді в Польщі, то 65% зазначили, що були волонтерами, а 45% робили грошові пожертви не рідше, ніж раз на місяць.

Поза цим, молодь висловила рішуче бажання брати активну участь у процесах відбудови. 79% респондентів в Україні та 83% в Польщі висловили таке прагнення.

Де хоче працювати українська молодь

Молодь віком 13−15 років в Україні назвала такі найбільш бажані професії для себе:

— ІТ-сектор (17%),

— лікар (10%),

— юрист (9%),

— дизайнер (8%),

— кухар (6%),

— військовий (5%),

— психолог (5%).

Серед молоді, яка переїхала до Польщі та знайшла нову роботу, 58% працюють на польські компанії, 22% - на українські компанії, розташовані в Польщі, 12% - на іноземні компанії, а 2% - на українські компанії віддалено.

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