Мировые цены на продовольствие установили 19-месячный рекорд: какие факторы повлияли на подорожание — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие установили 19-месячный рекорд: какие факторы повлияли на подорожание Сегодня 09:01 — Мир

Мировые цены на продовольствие установили 19-месячный рекорд: какие факторы повлияли на подорожание, Фото: freepik



В ноябре 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 127,5 пункта, что на 0,5% больше, чем в октябре, и на 5,7% выше по сравнению с ноябрем 2023 года.

Об этом пишет депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Отмечается, что этот показатель является самым высоким с апреля 2023 года.

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В то же время, как отметили в ФАО, индекс остается на 20,4% ниже пикового уровня в 160,2 пункта, зафиксированного в марте 2022 года в начале полномасштабной войны в Украине.

Какие продукты подорожали

Растительные масла стали главным драйвером роста: индекс цен достиг 164,1 пункта (+7,5% в месяц), что является максимальным уровнем с июля 2022 года.

Это обусловлено ростом цен на пальмовое, рапсовое, соевое и подсолнечное масла. В частности, пальмовое масло дорожает шестой месяц подряд из-за опасений относительно низкого урожая в Юго-Восточной Азии.

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Молочная продукция также подорожала: индекс вырос до 139,9 пункта (+0,6% за месяц и +20,1% в годовом измерении).

Основными факторами стали рост спроса на сухое молоко и сезонное снижение производства в Западной Европе.

Также выросли цены на сыр из-за ограниченности предложения, не способного удовлетворить растущий импортный спрос на спотовом рынке.

В ноябре индекс цен на зерновые составил 111,4 пункта (-2,7% по сравнению с октябрем, и -8,0% - с ноябрем 2023 года).

В ноябре мировые цены на пшеницу выросли из-за увеличения поставок зерна урожая текущего года в Южном полушарии и улучшения состояния культур урожая уже в 2025 году в некоторых крупных странах-экспортерах Северного полушария, тогда как цены на кукурузу оставались стабильными под влиянием разнонаправленных факторов.

Несколько снизились мировые цены на ячмень и сорго, а индекс на все виды риса — на 4,0% вследствие роста конкуренции на рынке, поступления зерна урожая текущего года, а также падения курсов валют государств-производителей риса по отношению к доллару США.

На что снизились цены

Мясо подешевело на 0,8% по сравнению с октябрем (118,1 пункта), хотя годовой рост составил 5,9%. Больше всего снизились цены на свинину из-за низкого спроса и значительных объемов предложения в ЕС.

Сахар подешевел на 2,4% за месяц и на 21,7% в годовом исчислении (126,4 пункта). Это связано с началом переработки урожая в Индии и Таиланде, ослаблением бразильского реала и снижением цен на сырую нефть.

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