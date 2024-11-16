Цены на продовольствие в мире достигли самого высокого уровня за полтора года — Finance.ua

Цены на продовольствие в мире достигли самого высокого уровня за полтора года
В октябре показатель мировых цен на продовольствие достиг наивысшего уровня за последние 18 месяцев, что было вызвано резким ростом котировок на растительные масла.
Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
В частности, в прошлом месяце Индекс продовольственных цен ФАО составил 127,4 пункта, что на 2,0% больше, чем в сентябре.
В октябре Индекс, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на корзину основных продовольственных товаров, составил 127,4 пункта, что на 5,5% больше его показателя в прошлом году.
В то же время, Индекс остался на 20,5% ниже максимального значения, зафиксированного в марте 2022 года.
Рост индексов по категориям
Индекс цен ФАО на растительные масла в октябре увеличился на 7,3%, достигнув двухлетнего максимума в результате роста котировок на:
- пальмовое масло;
- соевое масло;
- подсолнечное масло;
- рапсовое масло.
Это было вызвано, прежде всего, опасениями относительно объемов производства.
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В октябре Индекс цен на зерновые увеличился на 0,9% из-за роста экспортных цен на пшеницу и кукурузу.
Индекс цен на сахар увеличился на 2,6% на фоне сохранения обеспокоенности перспектив производства сахара в Бразилии в сезоне 2024−2025 годов из-за длительных засушливых погодных условий.
Индекс цен на молочные продукты вырос на 1,9% в октябре, что в среднем на 21,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Рост обусловлен прежде всего повышением мировых цен на сыры и сливочное масло, в то время как котировки на сухое молоко снизились.
Индекс цен на мясо, вопреки общей тенденции к росту, снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем, главным образом из-за снижения цен на свинину вследствие увеличения объемов убоя в Западной Европе на фоне слабого внутреннего и международного спроса.
Напомним, в октябре продукты питания в Украине подорожали на 3,3%, что является самым большим ростом за месяц с октября 2022 года.
Больше всего выросли цены на:
- масло (+6,9%);
- яйца (+18,1%);
- овощи (+18,2%).
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