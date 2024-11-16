Цены на продовольствие в мире достигли самого высокого уровня за полтора года — Finance.ua

Цены на продовольствие в мире достигли самого высокого уровня за полтора года Сегодня 22:26 — Мир

Цены на продовольствие в мире достигли самого высокого уровня за полтора года, Фото: freepik

В октябре показатель мировых цен на продовольствие достиг наивысшего уровня за последние 18 месяцев, что было вызвано резким ростом котировок на растительные масла.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В частности, в прошлом месяце Индекс продовольственных цен ФАО составил 127,4 пункта, что на 2,0% больше, чем в сентябре.

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В октябре Индекс, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на корзину основных продовольственных товаров, составил 127,4 пункта, что на 5,5% больше его показателя в прошлом году.

В то же время, Индекс остался на 20,5% ниже максимального значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Рост индексов по категориям

Индекс цен ФАО на растительные масла в октябре увеличился на 7,3%, достигнув двухлетнего максимума в результате роста котировок на:

пальмовое масло;

соевое масло;

подсолнечное масло;

рапсовое масло.

Это было вызвано, прежде всего, опасениями относительно объемов производства.

В октябре Индекс цен на зерновые увеличился на 0,9% из-за роста экспортных цен на пшеницу и кукурузу.

Индекс цен на сахар увеличился на 2,6% на фоне сохранения обеспокоенности перспектив производства сахара в Бразилии в сезоне 2024−2025 годов из-за длительных засушливых погодных условий.

Индекс цен на молочные продукты вырос на 1,9% в октябре, что в среднем на 21,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Рост обусловлен прежде всего повышением мировых цен на сыры и сливочное масло, в то время как котировки на сухое молоко снизились.

Индекс цен на мясо, вопреки общей тенденции к росту, снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем, главным образом из-за снижения цен на свинину вследствие увеличения объемов убоя в Западной Европе на фоне слабого внутреннего и международного спроса.

Напомним, в октябре продукты питания в Украине подорожали на 3,3%, что является самым большим ростом за месяц с октября 2022 года.

Больше всего выросли цены на:

масло (+6,9%);

яйца (+18,1%);

овощи (+18,2%).

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