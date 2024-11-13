Цены на яйца могут возрасти еще на 10−15%, — эксперт Вчера 06:43 — Личные финансы

Цены на яйца могут возрасти еще на 10−15%, — эксперт

В ноябре-декабре цены на яйца повысятся еще на 10−15%, однако после новогодних праздников стоимость этого продукта должна упасть.

Об этом рассказал глава общественного союза «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины» Вадим Шиян в комментарии для « Укринформа ».

«Подорожание сезонное, но также оно обеспечено тем, что повысились цены на корма, кормовые примеси, курс доллара , электроэнергия, горюче-смазочные материалы, логистика, это все пошло в инфляцию», — пояснил эксперт.

Шиян подчеркнул, что причиной удорожания кормов является зерновая составляющая, ведь из-за засухи в этом году существенно снизилась урожайность по сравнению с предыдущими годами. Поэтому он прогнозирует, что яйца к Новому году подорожают примерно на 10−15%.

«Производители считают себестоимость. Какую-то все-таки маржу закладывают. Для них цена оправдана, чтобы отрасль могла работать. И так уже много птицефабрик закрылось. В Харьковской области осталось две яичные птицефабрики промышленные, а до полномасштабного вторжения было пять. Из тех, что закрылись, только одна была во временной оккупации, другие две прекратили работу, потому что невыгодно.

Шиян подчеркнул, что цены возрастут и будут держаться до 7 января, а затем немного упадут. После чего подорожание прогнозируется перед Пасхой.

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Укрінформ По материалам:

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