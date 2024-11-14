Облигации Украины выросли в цене: как к этому причастен Трамп — Finance.ua

Облигации Украины выросли в цене: как к этому причастен Трамп Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Облигации Украины выросли в цене: как к этому причастен Трамп

Суверенные облигации Украины выросли в цене. Инвесторы ставят на то, что новая администрация США будет добиваться скорейшего прекращения войны с россией.

Газета Financial Times пишет , что за последний месяц облигации, номинированные в долларах, подорожали на 12%, надеясь, что переизбрание Дональда Трампа приведет к прекращению огня и Украина сможет расплатиться с кредиторами.

Скачок цен на украинские облигации произошел на фоне того, что ставки, связанные с новой администрацией, захлестнули мировые финансовые рынки. Трамп заявил, что прекратит войну в Украине «в течение дня» после возвращения в Белый дом, хотя и не уточнил, как именно это будет сделано.

Читайте также В октябре Минфин привлек рекордную сумму от выпуска государственных облигаций в 2024 году

Ралли длится уже более двух месяцев после того, как Киев завершил реструктуризацию долга на сумму более 20 миллиардов долларов в рамках одной из самых быстрых и крупнейших операций по урегулированию суверенного долга в современной истории.

Владельцы облигаций делают ставку на то, что Украина будет готова принять мирное соглашение, предусматривающее окончательный отказ от территорий, утраченных во время войны, и что ее экономика быстро восстановится в ближайшие годы.

Облигации Украины со сроком погашения в 2036 году за последний месяц подорожали с 44 до 49 центов за доллар. Так называемые «варранты ВВП» — долговые ценные бумаги, выпущенные в рамках старой реструктуризации долга, которые выиграют от возобновления роста в стране — подорожали еще сильнее.

Читайте также Как в Израиле: Гетманцев предлагает принудительно продавать военные облигации населению

На ранних этапах войны владельцы облигаций согласились на прекращение процентных выплат Киеву. Сентябрьская реструктуризация, призванная подготовить почву для возвращения Украины на рынки облигаций, положила конец двухлетней заморозке.

Согласно сентябрьскому соглашению, инвесторы согласились понести убытки по своим облигациям более чем на треть, чтобы помочь Украине контролировать дефицит растущего бюджета военного времени — за несколько лет до того, как официальные кредиторы, как Великобритания, США, Германия и Япония собирается реструктурировать свои собственные долги.

В обмен на согласие принять на себя убытки владельцы облигаций также получили возможность получить более высокие выплаты, если пострадавшая от войны экономика Украины достигнет целевых показателей роста в ближайшие годы.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.