В октябре Минфин привлек рекордную сумму от выпуска государственных облигаций в 2024 году — Finance.ua

В октябре Минфин привлек рекордную сумму от выпуска государственных облигаций в 2024 году Сегодня 07:08 — Казна и Политика

В октябре Минфин привлек рекордную сумму от выпуска государственных облигаций в 2024 году

За десять месяцев 2024 года Украина привлекла 497,8 млрд грн в эквиваленте от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Сколько средств привлекли в октябре

Октябрь стал рекордным месяцем — было получено 106,9 млрд грн (83,4 млрд грн и 569 млн долларов США), из которых 82,8 млрд грн приходятся на военные облигации.

Эти средства используются для финансирования нужд государства, в частности, безопасности и обороны.

По состоянию на 1 ноября 2024 года общий объем ОВГЗ в обращении превышает 1,76 трлн грн.

Наибольшие доли имеют коммерческие банки (46,7%) и Национальный банк Украины (38,5%).

Доля юридических и физических лиц составляет 8,4% и 4% соответственно, нерезидентов — 1,3%, страховых компаний — 1,1%, а территориальных общин — только 0,04%.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ в гривне в октябре составила 15,6%, а в долларах США — 4,62%.

Уровень рефинансирования за январь-октябрь 2024 достиг 158%, что превышает показатель за аналогичный период 2023 года (145%).

За весь период военного положения привлечено более 1,3 трлн грн в эквиваленте.

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