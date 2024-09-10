Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей ВСУ в продовольствии, — Минагрополитики — Finance.ua
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Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей ВСУ в продовольствии, — Минагрополитики

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Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.
По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в недавно принятой правительством стратегии продовольственной безопасности заложена возможность обеспечения украинской продукцией сил обороны, в том числе во время военного положения.
Он также отметил, что продукция для ВСУ должна соответствовать высоким стандартам качества.
«Очень важно, чтобы потребляемая нашими защитниками продукция была качественной и безопасной. Минагрополитики утверждает принципы проверки показателей безопасности и качества. Также необходимо осуществлять мониторинг продовольствия для армии, чтобы ни у кого не было сомнений в безопасности и качестве продукции для ВСУ», — отметил Высоцкий.
Кабинет Министров одобрил стратегию продовольственной безопасности до 2027 года.
По материалам:
Українські Новини
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