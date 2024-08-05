В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины достиг 12,4 млрд долларов — Шмыгаль Сегодня 06:15 — Казна и Политика

В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины достиг 12,4 млрд долларов — Шмыгаль

Экспорт продовольственных товаров из Украины в первом полугодии составил 12,4 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Одной из ключевых отраслей украинской экономики остается аграрный сектор. В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины составил 12,4 млрд долларов. Аграрный сектор — это десятки тысяч рабочих мест. Это инвестиции для развития и налоги для устойчивости государства», — сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что государство поддерживает аграриев по трем ключевым направлениям: гранты, компенсации и льготные кредиты; помощь с логистикой и гуманитарное разминирование.

«В рамках программы єРобота мы запустили гранты на создание новых садов и теплиц. Уже выплачено почти 1 млрд гривен таких грантов. Посажено 2,7 тысячи гектаров новых садов. Заложено 70 гектаров новых теплиц», — добавил Шмыгаль.

По его словам, правительство расширило перечень регионов для посадки черешни, персика и абрикоса, а также расширяет возможности закладки виноградников.

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«Добавляем возможность виноделам воспользоваться грантами, чтобы они могли высаживать собственные виноградники. Одновременно отменяем условие, что при высадке виноградников требуется установка системы орошения», — добавил премьер.

УНН По материалам:

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