В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины достиг 12,4 млрд долларов — Шмыгаль — Finance.ua
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В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины достиг 12,4 млрд долларов — Шмыгаль

Казна и Политика
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В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины достиг 12,4 млрд долларов — Шмыгаль
В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины достиг 12,4 млрд долларов — Шмыгаль
Экспорт продовольственных товаров из Украины в первом полугодии составил 12,4 млрд долларов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Одной из ключевых отраслей украинской экономики остается аграрный сектор. В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины составил 12,4 млрд долларов. Аграрный сектор — это десятки тысяч рабочих мест. Это инвестиции для развития и налоги для устойчивости государства», — сказал Шмыгаль.
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Он отметил, что государство поддерживает аграриев по трем ключевым направлениям: гранты, компенсации и льготные кредиты; помощь с логистикой и гуманитарное разминирование.
«В рамках программы єРобота мы запустили гранты на создание новых садов и теплиц. Уже выплачено почти 1 млрд гривен таких грантов. Посажено 2,7 тысячи гектаров новых садов. Заложено 70 гектаров новых теплиц», — добавил Шмыгаль.
По его словам, правительство расширило перечень регионов для посадки черешни, персика и абрикоса, а также расширяет возможности закладки виноградников.
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«Добавляем возможность виноделам воспользоваться грантами, чтобы они могли высаживать собственные виноградники. Одновременно отменяем условие, что при высадке виноградников требуется установка системы орошения», — добавил премьер.
По материалам:
УНН
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