Экспортерам упростили получение лицензий — Finance.ua

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Экспортерам упростили получение лицензий

Казна и Политика
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Экспортерам упростили получение лицензий
Экспортерам упростили получение лицензий
Украинские экспортеры получат лицензии в электронной форме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Работа над цифровизацией услуг, оказываемых государством бизнесу, одна из ключевых составляющих дерегуляции. В настоящее время мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. Также работаем над аналогичным упрощением процедуры импортеров. Кроме того, упрощаем сам процесс получения разрешительных документов, уменьшая необходимое количество документов для подачи лицензии», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Предусматривающие изменения:

  • предоставление документов и получение лицензии в электронной форме. При этом для предпринимателей остается возможность по желанию подавать документы в бумажном виде;
  • сокращение перечня документов, которые необходимо предоставить для получения лицензии.
Также изменениями в приказ обновлены форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положения о порядке лицензирования.

Как получить лицензию онлайн

Для получения лицензий на экспорт товаров из Украины предпринимателям, избравшим электронную форму подачи документов, необходимо перейти в раздел «Внешнеэкономическая деятельность» на Единый государственный веб-портал электронных услуг по ссылке.
В электронном кабинете на веб-портале предприниматель должен предоставить в электронном виде пакет необходимых документов.
После рассмотрения документов, лицензия в электронном виде появится в кабинете заявителя.
Если человек подает документы в бумажной форме и хочет получить ответ на электронную почту, то такой вариант также предусмотрен. Для этого предприниматель на этапе подачи документов должен предоставить адрес почты и указать, что хочет получить ответ именно таким образом.

Стоимость услуги

На время действия военного положения выдача лицензий на экспорт и импорт товаров происходит бесплатно. Следовательно, письмо-обращение об оформлении лицензии не требует добавления гарантии уплаты государственного сбора за ее выдачу и скачать пакет документов.
По материалам:
Finance.ua
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