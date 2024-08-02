Экспортерам упростили получение лицензий — Finance.ua

Экспортерам упростили получение лицензий Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Экспортерам упростили получение лицензий

Украинские экспортеры получат лицензии в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Работа над цифровизацией услуг, оказываемых государством бизнесу, одна из ключевых составляющих дерегуляции. В настоящее время мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. Также работаем над аналогичным упрощением процедуры импортеров. Кроме того, упрощаем сам процесс получения разрешительных документов, уменьшая необходимое количество документов для подачи лицензии», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Предусматривающие изменения:

предоставление документов и получение лицензии в электронной форме. При этом для предпринимателей остается возможность по желанию подавать документы в бумажном виде;

сокращение перечня документов, которые необходимо предоставить для получения лицензии.

Также изменениями в приказ обновлены форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положения о порядке лицензирования.

Как получить лицензию онлайн

Для получения лицензий на экспорт товаров из Украины предпринимателям, избравшим электронную форму подачи документов, необходимо перейти в раздел «Внешнеэкономическая деятельность» на Единый государственный веб-портал электронных услуг по ссылке

В электронном кабинете на веб-портале предприниматель должен предоставить в электронном виде пакет необходимых документов.

После рассмотрения документов, лицензия в электронном виде появится в кабинете заявителя.

Если человек подает документы в бумажной форме и хочет получить ответ на электронную почту, то такой вариант также предусмотрен. Для этого предприниматель на этапе подачи документов должен предоставить адрес почты и указать, что хочет получить ответ именно таким образом.

Стоимость услуги

На время действия военного положения выдача лицензий на экспорт и импорт товаров происходит бесплатно. Следовательно, письмо-обращение об оформлении лицензии не требует добавления гарантии уплаты государственного сбора за ее выдачу и скачать пакет документов.

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