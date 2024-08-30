Рост цен в рф: у продовольственной инфляции отказали тормоза — Finance.ua

Рост цен в рф: у продовольственной инфляции отказали тормоза Сегодня 10:33

Пока путин требует от правительства и ЦБ снизить инфляцию, она разгоняется в самой чувствительной для населения части — продуктовой. По данным Росстата, за последнюю неделю (20−26 августа) на 0,5−1% подорожали сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб.

Дешевеют только сезонные овощи и фрукты (-1,3%). В годовом измерении индекс цен на продовольственные товары закрепился около 10%, пишет The Moscow Times

Отмечается, что к концу июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023-го — 11,2% и 10,7%, соответственно. «Рост цен на еду приобретает все более пугающий характер», — комментируют аналитики.

Цены ускоряются широким фронтом: свинина, молочные продукты, подсолнечное масло, хлеб. Ускорение продовольственной инфляции сказывается прежде всего на малообеспеченных людях, у которых высокая доля расходов на питание.

Дорожают не только продукты. Бензин, несмотря на запрет экспорта, продолжает дорожать быстрее инфляции, но с небольшой тенденцией к замедлению. Рост цен на стройматериалы носит устойчиво повышенный характер. «Продолжаем с прошлой недели наблюдать рост индексов цен на автомобили — как на отечественные, так и на иномарки», — добавляют аналитики «Твердых цифр».

Состояние экономики рф

Несмотря на жесткие санкции, российская экономика стремительно растет. Ожидается, что в текущем году российский ВВП вырастет более чем на 3% в реальном выражении. Правда, инфляция слишком высокая — в июне цены выросли на 8,6% в годовом измерении.

российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям. Отмечается, что она продемонстрировала ключевые признаки слабости с тех пор, как Запад впервые начал вводить санкции против этой страны в 2022 году.

УНІАН По материалам:

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