Мир готовится к борьбе за поставки газа в этом году — Bloomberg Сегодня 05:34 — Энергетика

Мир готовится к борьбе за поставки газа в этом году — Bloomberg

Мир готовится к борьбе за поставки природного газа в этом году, продолжая боль от более высоких счетов для потребителей и промышленности в Европе и подвергая более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки риску быть вытесненными с рынка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Впервые с тех пор, как энергетический кризис был усилен войной россии против Украины, Европа, как пишет издание, рискует не выполнить свои целевые показатели по хранению на следующую зиму, что создает условия для последней схватки за поставку, прежде чем новые мощности по производству сжиженного природного газа начнут облегчать ситуацию в следующем году.

Хотя у Европы достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, а цены снизились с начала года, запасы сокращаются из-за холодной погоды, пронесшейся по континенту в эти выходные. Варианты поставки были ограничены с начала этого года, когда поставки по российским трубопроводам через Украину прекратились после окончания транзитного соглашения, пишет издание.

«В этом году в Европе, безусловно, будет дефицит энергоносителей, — сказал Франсиско Бланч, стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. — Это означает, что весь дополнительный СПГ, который поступит в этом году по всему миру, пойдет на компенсацию этого дефицита российского газа».

Чтобы удовлетворить свой прогнозируемый спрос, Европе потребуется импортировать до 10 миллионов тонн СПГ в год — примерно на 10% больше, чем в 2024 году, по словам Сола Кавоника, энергетического аналитика MST Marquee в Сиднее. Новые экспортные проекты в Северной Америке могут помочь ослабить напряженность рынка, но это зависит от того, насколько быстро объекты смогут нарастить производство.

С меньшим количеством вариантов пополнения запасов в следующую зиму Европе, как сообщается, понадобятся поставки СПГ, что отвлечет часть из Азии, где находятся крупнейшие мировые потребители. В зависимости от того, как будет формироваться спрос, конкуренция поднимет цены выше, чем могут позволить себе такие страны, как Индия, Бангладеш и Египет, и повлияет на экономическое восстановление Германии, отмечает издание.

Фьючерсы на газ в Европе, которые обычно также влияют на спотовые цены на СПГ в Азии, все еще примерно на 45% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а контракты торгуются примерно втрое выше докризисных уровней в 2025 году.

Резкий рост цен «усилится, если запасы в Азиатско-Тихоокеанском регионе также истощатся, что приведет к конкуренции за грузы», сказал Джейсон Фир, глобальный руководитель отдела бизнес-аналитики в энергетической брокерской компании Poten & Partners Inc. в Хьюстоне.

Теми, кто проиграет из-за способности Европы платить большую премию за газ, станут развивающиеся страны Азии, некоторые грузы которых уже перенаправляются, чтобы воспользоваться более высокими ставками, пишет издание.

Для продавцов СПГ, которые уже пожинают плоды более высоких цен, это создает возможности. По словам Огана Козе, управляющего директора консалтинговой компании Accenture, в некоторых случаях производители СПГ могут нарастить мощности, аналогичные росту экспорта, произошедшего в кризисный 2022 год.

Перспективы, как отмечается, во многом зависят от того, как скоро будут запущены новейшие производственные мощности.

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Это, как отмечено, ставит США в центр внимания. «Самый крупный в мире поставщик СПГ в течение многих лет выступал за спасение Европы от газового голода, и это послание, вероятно, станет громче после вступления Дональда Трампа в должность. Он уже пригрозил пошлинами, если Европа не будет покупать больше американских энергоносителей», — говорится в публикации.

В этом году экспорт СПГ из США, как ожидается, вырастет примерно на 15%, согласно Kpler, на фоне того, как Plaquemines Venture Global LNG Inc. и расширение Corpus Christi Cheniere Energy Inc. увеличивают производство. Но темпы под вопросом. Cheniere уже предупредила, что наращивание в этом году будет «относительно медленным».

В россии, которая по-прежнему является вторым по величине источником СПГ в Европе, основное внимание будет уделяться тому, сможет ли страна сохранить свой экспорт после того, как США в пятницу ввели санкции против двух небольших объектов, отмечает издание.

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«Трамп, который пообещал положить конец войне россии в Украине, также может изменить общие перспективы рынка, особенно если мирное соглашение будет включать энергоносители, как и ожидалось. Экспорт российского трубопроводного газа через Украину может в конце концов продолжиться в 2025 году, согласно записке Энтони Юэна и других аналитиков Citigroup Inc.» — говорится в публикации.

Сейчас в Азии, как отмечается, достаточно резервов, чтобы уступить поставки СПГ в Европу. Китайские импортеры СПГ перепродавали партии для поставки до марта и в значительной степени прекратили закупки на спотовом рынке, где цены высокие. Импортеры индийского газа обратились к более дешевым альтернативам, в то время как Бангладеш был вынужден скорректировать закупочные тендеры после того, как цены предложения были слишком высоки. Египет обратился к газойлю.

Как отмечается, облегчение ситуации не за горами. С 2026 года отложенные проекты должны наконец начать поставлять топливо. В настоящий момент напряжение на рынках может ослабнуть, по данным Jefferies Financial Group Inc.

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Дополнительные 175 миллионов тонн новых поставок начнут поступать к 2030 году, в основном из США и Катара. Это может вызвать понижающее давление на цены и вернуть клиентов в странах, которые в этом году оказываются в затруднительном положении, пишет издание.

«Если текущие планы по расширению поставок СПГ сохранятся, 2026 год должен стать светом в конце тоннеля», — сказала Флоренс Шмидт, европейский энергетический стратег Rabobank.

УНН По материалам:

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