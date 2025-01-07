Европейские газовые хранилища истощаются рекордными темпами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские газовые хранилища истощаются рекордными темпами

Энергетика
9
Европейские газовые хранилища истощаются рекордными темпами
Европейские газовые хранилища истощаются рекордными темпами
Европа использует запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет из-за похолодания, что повышает потребности в отоплении. На этой неделе ожидается очередное понижение температур.
Об этом сообщает Bloomberg.
Подземные хранилища газа, которые выполняют роль буфера на случай ограничения поставок, заполнены всего на 70%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 86%. Хотя нехватки газа нет, быстрое истощение запасов может осложнить пополнение хранилищ перед следующим отопительным сезоном и повлиять на краткосрочные цены.
Читайте также
По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения хранилищ снизился на 25 процентных пунктов от пикового значения — это наибольшее падение с 2018 года.
В большинстве северо-западных регионов Европы похолодало, что может привести к дальнейшему забору газа в ближайшие дни из-за усиления отопления. Континент также все больше зависит от мирового рынка сжиженного природного газа, чтобы компенсировать дефицит из-за прекращения поставок российского газа через Украину.
Читайте также
Незапланированные остановки у ведущих поставщиков могут повлиять на хрупкий баланс региона и повлечь за собой колебание цен. К примеру, в Норвегии из-за поломки компрессора остановил работу завод Hammerfest LNG, который возобновит работу только 9 января.
На прошлой неделе цены выросли на 4% и приблизились к самому высокому уровню за 14 месяцев из-за снижения запасов и ограниченных поставок.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.