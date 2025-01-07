Европейские газовые хранилища истощаются рекордными темпами — Finance.ua

Европейские газовые хранилища истощаются рекордными темпами Сегодня 05:34 — Энергетика

Европейские газовые хранилища истощаются рекордными темпами

Европа использует запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет из-за похолодания, что повышает потребности в отоплении. На этой неделе ожидается очередное понижение температур.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подземные хранилища газа, которые выполняют роль буфера на случай ограничения поставок, заполнены всего на 70%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 86%. Хотя нехватки газа нет, быстрое истощение запасов может осложнить пополнение хранилищ перед следующим отопительным сезоном и повлиять на краткосрочные цены.

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По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения хранилищ снизился на 25 процентных пунктов от пикового значения — это наибольшее падение с 2018 года.

В большинстве северо-западных регионов Европы похолодало, что может привести к дальнейшему забору газа в ближайшие дни из-за усиления отопления. Континент также все больше зависит от мирового рынка сжиженного природного газа, чтобы компенсировать дефицит из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

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Незапланированные остановки у ведущих поставщиков могут повлиять на хрупкий баланс региона и повлечь за собой колебание цен. К примеру, в Норвегии из-за поломки компрессора остановил работу завод Hammerfest LNG, который возобновит работу только 9 января.

На прошлой неделе цены выросли на 4% и приблизились к самому высокому уровню за 14 месяцев из-за снижения запасов и ограниченных поставок.

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