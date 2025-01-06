США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья — Finance.ua

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США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья

Энергетика
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США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья
США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья
Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о новом запрете на бурение нефтегазовых скважин вокруг большой части побережья страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, ограничения будут касаться более 2,5 млн кв. км побережья Тихого и Атлантического океанов, включая восточную часть Мексиканского залива.
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Это решение стало частью плана защиты прибрежных экосистем от разработки ископаемых ресурсов и минимизации риска разливов нефти. В то же время, добыча нефти в центральной и западной частях Мексиканского залива, которая обеспечивает около 14% общей добычи в стране, останется без изменений.
Новая политика, которую объявят в ближайшее время, может иметь долгосрочные последствия и усложнить планы по увеличению производства энергоресурсов, которые выдвигались предыдущей администрацией. Экологи поддержали эту инициативу, назвав ее важным шагом в защите океанов, в то время как сторонники нефтегазовой индустрии выразили опасения по поводу снижения энергетической мощи США на фоне растущего спроса на электроэнергию.
По материалам:
УНН
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