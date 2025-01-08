Чехия объявила дату полного отказа от угля и переход на атомную энергетику — Finance.ua
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Чехия объявила дату полного отказа от угля и переход на атомную энергетику

Энергетика
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Чехия представила обновленный национальный энергетический план Европейской комиссии, объявив амбициозную цель — до 2033 года полностью отказаться от использования угля.
Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».
Согласно документу, уже к 2030 году доля атомной энергетики должна составлять 44% в структуре производства электроэнергии, а после запуска новых реакторов в 2040 году этот показатель возрастет до 68%. Ядерная энергетика станет основой энергетического баланса страны.
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Наряду с атомной энергетикой Чехия будет активно развивать возобновляемые источники энергии, а природный газ будет служить переходным источником для обеспечения стабильности энергосистемы. Газ дополнит более вариативную генерацию из возобновляемых источников благодаря своей доступности и оперативности.
Энергетическая стратегия Чехии демонстрирует стремление к уменьшению зависимости от углеродных источников, что созвучно с глобальными целями по сокращению выбросов. Следует отметить, что подобные шаги делает и Украина: согласно стратегии до 2050 года, украинское государство также планирует перейти к безуглеродной энергетике, опираясь на атомную генерацию.
По материалам:
УНН
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