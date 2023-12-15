Минкульт неправомерно получил из «ковидного» фонда 743 миллиона гривен: почти все пошло не по назначению — аудит Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Минкульт неправомерно получил из «ковидного» фонда 743 миллиона гривен: почти все пошло не по назначению — аудит

Счетная палата установила, что Кабинет Министров с нарушением законодательства выделил Министерству культуры и информационной политики Украины в 2020 году более 743 миллионов гривен из фонда борьбы с коронавирусной болезнью.

Более того, как сообщают в Счетной палате по результатам аудита использование средств Минкульта, 659 миллионов гривен из этой суммы ведомство использовало не по назначению. О результатах аудита проинформирован Офис генерального прокурора и полиция.

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Так, было установлено, что в июне 2020 года министерство обратилось к правительству с просьбой выделить ему 1,9 миллиарда гривен по 11 направлениям. В свою очередь, Кабмин принял постановление о выделении из фонда борьбы с Covid-19 777,8 миллиона гривен по шести направлениям, пять из которых на сумму 743,4 миллиона гривен были неправомерны.

Как отмечают аудиторы, большинство предусмотренных этими документами направлений вообще не касаются мер по предотвращению болезни и борьбе с ее последствиями, а по сути являются финансовой поддержкой сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

В частности, средства пошли на выдачу разных грантов субъектам хозяйствования, производство сериалов, разработку электронного ресурса культурного наследия, погашение заведениями культуры задолженности по потребленным услугам.

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В Счетной палате отмечают, что из-за отсутствия в министерстве детальных, точных и достоверных финансово-экономических расчетов потребности в бюджетных средствах решения о выделении ему этих средств вообще не должны приниматься.

В то же время, аудит обнаружил, что почти 663 миллиона гривен было выделено вообще без законодательных оснований для использования средств государственного бюджета на предоставление грантов институциональной поддержки.

В результате на мероприятия, не отвечающие направлениям направления и целевому назначению средств фонда борьбы с Covid-19, Минкульт использовал почти 60 миллионов гривен, Украинский культурный фонд — более 518 миллионов, Украинский институт книги — более 81 миллиона гривен.

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Специалисты Счетной палаты выяснили, что как только УКФ перечислял грантополучателям средства из госбюджета, они теряли статус бюджетных и выводились из системы казначейского обслуживания и бюджетного контроля.

Это позволило фонду избежать соблюдения критериев определения получателей бюджетных средств (не менее чем двухлетний опыт работы по соответствующему профилю, производственный потенциал, неубыточная деятельность и т. п. ).

УКФ не требовал подтверждения предварительного получения дохода от деятельности в сфере культуры, туризма или креативных индустрий. При этом аудиторы установили 99 случаев, когда он заключил договоры с грантополучателями, которые не получали поступлений в предыдущем 2019 году, а 59 из них не осуществляли в этот период хозяйственной деятельности. По этим договорам было перечислено 57,5 ​​миллионов гривен.

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Также аудит обнаружил, что основная цель предоставления грантов поддержки, а именно создание рабочих мест, достигнута не была. Более того, оказалось, что в течение 2020−2021 годов количество работников грантополучателей уменьшилось на 16%. Таким образом, более 518 миллионов гривен было израсходовано из госбюджета неправомерно и нерезультативно.

По выводам аудиторов, безосновательно реализуемая за счет фонда борьбы с Covid-19 система институциональной поддержки оказалась, по сути, механизмом пополнения оборотных средств и краткосрочного содержания отдельных избранных УКФ негосударственных субъектов хозяйствования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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