Что происходит с ценами в Украине: комментарий Нацбанка — Finance.ua

Что происходит с ценами в Украине: комментарий Нацбанка
По данным Госстата, в июле инфляция продолжила замедляться — до 14,1% в годовом исчислении, а цены за месяц упали на 0,2%. Это ниже, чем прогнозировалось в июльском Инфляционном отчете НБУ. Причина — более существенное снижение цен на овощную продукцию.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
«В то же время замедление базовой инфляции почти соответствовало прогнозу и объяснялось снижением темпов роста цен во всех ее основных составляющих: обработанных продуктов, услуг и непродовольственных товаров», — говорится в сообщении.
Темпы роста цен на сырые продукты питания начали замедляться — до 28,0%
Рост цен на овощи в годовом исчислении притормозил благодаря поступлению предложения нового урожая. Также быстрее, чем ожидалось, замедлялись темпы роста цен на муку и крупу.
В то же время все быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных.
Темпы удорожания фруктов увеличились из-за ограниченного предложения яблок, косточковых и ягод после весенних заморозков. Ускорилось и подорожание яиц.
Базовая инфляция продолжала снижаться — до 11,7%
Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 18.0% г/г. Так, притормозил рост цен на хлеб, растительное масло, безалкогольные напитки и отдельные виды молочной продукции.
Замедлился также рост цен на сливочное масло, хотя и более умеренный, чем ожидалось.
Продолжительное снижение инфляции услуг — до 14,0% из-за уменьшения давления со стороны рынка труда.
В частности, снизились темпы роста цен на услуги здравоохранения, связи, отдыха и культуры, питание вне дома, транспортные услуги.
Рост стоимости непродовольственных товаров тоже замедлился — до 3,2%. Углубилось падение цен на одежду и обувь.
Темпы роста административно регулируемых цен несущественно ускорились — до 11,0%
Такая динамика отвечала прогнозу и объяснялась дальнейшим ростом цен на табачные изделия.
Темпы роста цен на топливо продолжили расти — до 6,7%
Удорожание топлива в дальнейшем ускорялось сверх прогноза, что обусловлено прежде всего эффектами переноса, связанными с ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды.
«Прогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение инфляции как до конца этого года, так и в последующие периоды. Снижению инфляции будут способствовать, в частности, меры монетарной политики, постепенное наращивание урожаев и умеренное внешнее ценовое давление», — отмечает регулятор.
Напомним, как сообщается в Инфляционном отчете НБУ, цены на продовольственные товары в Украине в последние годы сблизились с уровнем ЕС. Так, цены уже превышают показатели стран-соседей: Румынии, Словакии и Турции.
С 2016 года цены на продукты в Украине в евро выросли на 79%, в странах ЕС — на 46%. Динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонение цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС.
