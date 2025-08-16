Что происходит с ценами в Украине: комментарий Нацбанка — Finance.ua

Что происходит с ценами в Украине: комментарий Нацбанка Сегодня 09:06 — Казна и Политика

По данным Госстата, в июле инфляция продолжила замедляться — до 14,1% в годовом исчислении, а цены за месяц упали на 0,2%. Это ниже, чем прогнозировалось в июльском Инфляционном отчете НБУ. Причина — более существенное снижение цен на овощную продукцию.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«В то же время замедление базовой инфляции почти соответствовало прогнозу и объяснялось снижением темпов роста цен во всех ее основных составляющих: обработанных продуктов, услуг и непродовольственных товаров», — говорится в сообщении.

Темпы роста цен на сырые продукты питания начали замедляться — до 28,0%

Рост цен на овощи в годовом исчислении притормозил благодаря поступлению предложения нового урожая. Также быстрее, чем ожидалось, замедлялись темпы роста цен на муку и крупу.

В то же время все быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных.

Темпы удорожания фруктов увеличились из-за ограниченного предложения яблок, косточковых и ягод после весенних заморозков. Ускорилось и подорожание яиц.

Базовая инфляция продолжала снижаться — до 11,7%

Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 18.0% г/г. Так, притормозил рост цен на хлеб, растительное масло, безалкогольные напитки и отдельные виды молочной продукции.

Замедлился также рост цен на сливочное масло, хотя и более умеренный, чем ожидалось.

Продолжительное снижение инфляции услуг — до 14,0% из-за уменьшения давления со стороны рынка труда.

В частности, снизились темпы роста цен на услуги здравоохранения, связи, отдыха и культуры, питание вне дома, транспортные услуги.

Рост стоимости непродовольственных товаров тоже замедлился — до 3,2%. Углубилось падение цен на одежду и обувь.

Темпы роста административно регулируемых цен несущественно ускорились — до 11,0%

Такая динамика отвечала прогнозу и объяснялась дальнейшим ростом цен на табачные изделия.

Темпы роста цен на топливо продолжили расти — до 6,7%

Удорожание топлива в дальнейшем ускорялось сверх прогноза, что обусловлено прежде всего эффектами переноса, связанными с ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды.

«Прогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение инфляции как до конца этого года, так и в последующие периоды. Снижению инфляции будут способствовать, в частности, меры монетарной политики, постепенное наращивание урожаев и умеренное внешнее ценовое давление», — отмечает регулятор.

Напомним, как сообщается в Инфляционном отчете НБУ, цены на продовольственные товары в Украине в последние годы сблизились с уровнем ЕС. Так, цены уже превышают показатели стран-соседей: Румынии, Словакии и Турции.

С 2016 года цены на продукты в Украине в евро выросли на 79%, в странах ЕС — на 46%. Динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонение цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС.

