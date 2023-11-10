Минюст использовал каждую пятую гривну неэффективно или с нарушениями — Счетная палата — Finance.ua
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Минюст использовал каждую пятую гривну неэффективно или с нарушениями — Счетная палата

Казна и Политика
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Минюст использовал каждую пятую гривну неэффективно или с нарушениями — Счетная палата
Минюст использовал каждую пятую гривну неэффективно или с нарушениями — Счетная палата
Министерство юстиции Украины при использовании 18,1 млрд грн, выделенных ему на исполнение полномочий в 2019—2022 годах, допустило недостатки и нарушения на 3,5 млрд гривен.
Об этом сообщила Счетная палата по результатам аудита.
Специалисты Счетной палаты установили, что Минюст:
  • с несоблюдением законодательства использовал 1,6 млрд грн;
  • с нарушением бюджетного законодательства — 1,1 млрд грн;
  • допустил неэффективное управление бюджетными ассигнованиями в объеме 649 млн грн, из которых не использовал 117 млн ​​грн открытых ассигнований общего фонда госбюджета;
  • непродуктивно потратил более 104 млн гривен.
Результаты аудита расходов на оплату труда работников аппарата Министерства показали, что в 2019—2022 годах в системе оплаты труда предусматривалось до 10 дополнительных видов оплаты (надбавки и доплаты), на которые направилось от 63% до 58% предусмотренных на это бюджетных средств. Это служило основой использования стимулирующих выплат для автоматического увеличения зарплаты, а не как инструмента для поощрения эффективного выполнения задач.
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В 2019—2021 годах Минюст завысил почти на 1,6 млрд грн расходы на выплату надбавок за интенсивность труда, выполнение особо важной работы и премии госслужащим. Стоимость этих «резервов», в частности в аппарате Министерства, устанавливала надбавки за интенсивность труда от 5% до 450% должностного оклада на сумму 438,5 млн гривен.
Аудит засвидетельствовал, что одно из основных направлений реформирования системы госуправления — модернизация государственной службы и управления человеческими ресурсами — Минюстом не достигнуто, а направленные на это средства в размере 104 млн грн использованы непродуктивно.
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Существенным направлением использования бюджетных средств является оплата Министерством услуг государственного предприятия «Национальные информационные системы (ГП «НАИС») по обеспечению функционирования единых и государственных реестров. На это из госбюджета потратили более 1,5 млрд гривен.
Аудит установил нарушение правовых основ ведения Минюстом бухгалтерского учета, что привело к отражению в стоимостном выражении такого нематериального актива, как право собственности на базу данных Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу. На администрирование этой базы данных в 2020—2022 годах потратили из госбюджета почти 80 млн гривен.
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Кроме этого, Министерство на средства государственного предприятия «Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№ 130)», в обход установленных Правительством ограничений на расходование средств бюджета на приобретение легковых авто, приобрело в апреле 2022 года транспортное средство Toyota Land Cruiser 150 стоимостью свыше 1, 2 млн гривен. Как следствие, государственное предприятие нерезультативно потратило 1,2 млн гривен, а использование министерством этого авто привело к дополнительной нагрузке на госбюджет в части дополнительных расходов на содержание и обслуживание транспортного средства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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