Счетная палата насчитала нарушений в работе ФГИУ на 90 млрд грн — Finance.ua
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Счетная палата насчитала нарушений в работе ФГИУ на 90 млрд грн

Криминал
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Счетная палата насчитала нарушений в работе ФГИУ на 90 млрд грн
Счетная палата насчитала нарушений в работе ФГИУ на 90 млрд грн
Фонд госимущества ненадлежащим образом контролировал использование и сохранение госимущества, что привело к существенным нарушениям более чем на 90 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на результаты аудита эффективности работы Фонда за 2020-2021 годы.
В частности, аудиторы указывают на риски потери переданного ФГИУ государственного имущества ориентировочной стоимостью более 56 млрд грн.
Кроме того, аудиторы Счетной палаты выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета — недоплату по результатам финансово-хозяйственной деятельности более чем на 42 млн гривен. Также они установили, что почти 11 млн грн Фонд и его региональные отделения использовали непродуктивно, неэффективно управляли средствами и имуществом более чем на 33 млн гривен.
Кроме этого, выявлена безосновательно начисленная и выплаченная зарплата руководителю одного из государственных предприятий и трем заместителям руководителя регионального отделения. Из-за необоснованных управленческих решений должностных лиц Фонда бюджет потерял более 2 млн гривен.
С декабря 2019 года по декабрь 2021 года Фонд принял в свою сферу управления 571 госпредприятие, учреждение и организацию, подавляющая часть которых недействующие, находятся в процессе ликвидации и банкротства или сведения о которых отсутствуют.
Так, в конце 2021 года ФГИУ управлял 636 госпредприятиями, учреждениями и организациями, из которых только 28% были работающими. Аудит установил, что целостные имущественные комплексы госпредприятий Фонд и его региональные отделения принимали в сферу управления без проведения инвентаризации.
В результате необеспечения Фондом надлежащего контроля за полнотой и обоснованностью показателей финпланов госпредприятий, учреждений и организаций, в 2020 году только 46 госпредприятий отчислили часть чистой прибыли в госбюджет из 86, которые планировали это сделать, в 2021 году — 33 госпредприятия. Госбюджет недополучил более 42 млн грн отчислений части чистой прибыли.
Аудит также показал, что недобросовестное управление имуществом ГП «Пуща-Водица» привело к заключению в 2006-2015 годах (с последующими изменениями) на невыгодных для государства условиях 6 инвестиционных договоров и 2 договора частичного участия в строительстве.
«Реализация указанных договоров создает риски отчуждения активов госпредприятия по ориентировочному расчету свыше 40 млрд грн. Также промедление ГП „Пуща-Водица“ с изменением целевого назначения сельскохозяйственных земель на участки для жилищной и общественной застройки при реализации инвестдоговоров привело к почти 5 млн грн непроизводительных расходов», — указывает Счетная палата.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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