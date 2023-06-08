Счетная палата назвала расходы бюджета за первый квартал — Finance.ua

Счетная палата назвала расходы бюджета за первый квартал Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Счетная палата назвала расходы бюджета за первый квартал

В январе-марте 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета было направлено на обороноспособность и безопасность Украины.

«В условиях войны в I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета были направлены на обороноспособность и безопасность Украины», — говорится в сообщении.

По словам в.и.о. главы Счетной палаты Андрея Майснера, доходы общего фонда госбюджета превысили плановый показатель на I квартал 2023 года на 141 млрд грн, или 57%.

Перевыполнения плана доходов удалось добиться прежде всего за счет грантов от Всемирного банка на бюджетную поддержку, которые не планировались. Речь идет о 134 млрд грн, что составило 25% от всех доходов государственного бюджета. Без учета грантов перевыполнение плана доходов общего фонда в I квартале составило 7 млрд грн, или 3%.

«В условиях российской военной агрессии против Украины и продления военного положения 61% расходов было направлено на мероприятия, связанные с обороноспособностью и безопасностью государства (389 млрд грн). Выполнение этих расходов полностью обеспечено за счет внутренних источников поступлений (доходы без учета грантов, средства от внутренних заимствований, возврат кредитов и приватизация государственного имущества)», — подчеркнул Майснер.

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Укрінформ По материалам:

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