Счетная палата назвала расходы бюджета за первый квартал — Finance.ua

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Счетная палата назвала расходы бюджета за первый квартал

Казна и Политика
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Счетная палата назвала расходы бюджета за первый квартал
Счетная палата назвала расходы бюджета за первый квартал
В январе-марте 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета было направлено на обороноспособность и безопасность Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
«В условиях войны в I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета были направлены на обороноспособность и безопасность Украины», — говорится в сообщении.
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По словам в.и.о. главы Счетной палаты Андрея Майснера, доходы общего фонда госбюджета превысили плановый показатель на I квартал 2023 года на 141 млрд грн, или 57%.
Перевыполнения плана доходов удалось добиться прежде всего за счет грантов от Всемирного банка на бюджетную поддержку, которые не планировались. Речь идет о 134 млрд грн, что составило 25% от всех доходов государственного бюджета. Без учета грантов перевыполнение плана доходов общего фонда в I квартале составило 7 млрд грн, или 3%.
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«В условиях российской военной агрессии против Украины и продления военного положения 61% расходов было направлено на мероприятия, связанные с обороноспособностью и безопасностью государства (389 млрд грн). Выполнение этих расходов полностью обеспечено за счет внутренних источников поступлений (доходы без учета грантов, средства от внутренних заимствований, возврат кредитов и приватизация государственного имущества)», — подчеркнул Майснер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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