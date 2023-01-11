Счетная палата: Украина теряет миллиарды гривен ренты из-за войны — Finance.ua

Счетная палата: Украина теряет миллиарды гривен ренты из-за войны Сегодня 07:22 — Казна и Политика

Счетная палата: Украина теряет миллиарды гривен ренты из-за войны

Из-за полномасштабной войны россии против Украины государственный и местные бюджеты только за первое полугодие 2022 года потеряли более 3 млрд грн ренты. Так, поступление ренты за транзит аммиака по территории Украины уменьшилось в 2,4 раза, за лесопользование — в 1,4 раза.

До 2022 года транзитная транспортировка российского аммиака приносила государству ежегодно более 1 млрд грн. В настоящее время деятельность единственного в Украине оператора магистрального аммиакопровода прекращена, и ренту он не платит. В целом с 2020 года — первое полугодие 2022 года в госбюджет поступило более 3,5 млрд грн ренты за транспортировку, 80% от суммы — именно за транзит аммиака.

Кроме того, сократились объемы поступления от ренты за лесопользование. С 1 января 2022 года ставку соответствующей ренты подняли на 14,5%. Но из-за временной оккупации россией части территорий Украины, где заготавливалась древесина, в первом полугодии прошлого года поступления ренты в бюджеты всех уровней уменьшились почти на 31%. За 2020 год — первое полугодие 2022 года лесопользование принесло 1,6 млрд грн в госбюджет и еще 2,3 млрд грн — в местные бюджеты.

Уменьшились поступления за водопользование — в первом полугодии 2022 года из-за войны недопоступления ренты в сводный бюджет составляют 162,3 млн грн. 69% пользователей не платили соответствующую ренту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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