Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика)

Казна и Политика
44
Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика)
Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика)
Минэкономики обновило классификатор профессий. В него добавили 50 современных профессий и должностей. Изменения затронули медицину, судебную систему, прокуратуру, медиа и другие.
В Классификатор профессий внесено 9180 названий работ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика)
Что упразднили
Ведомство отменило 42 устаревших названия профессий, например, «Инструктор по организации работы народных дружин», «Преподаватель по социальной педагогике», «Прокурор-криминалист» и осовременило 34 профессии.
Еще 52 профессии согласовали с законодательством в сферах правосудия, судоустройства и прокуратуры и 18 — в сфере медиа, теперь существуют такие должности, как «Автор текстов (копирайтер)», «Автор речей», «Видеограф».
Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика)
Место для вашей рекламы
Недавно мы писали, что всего 13% украинцев не планируют менять профессию или компанию в 2025 году.
Читайте также
Более трети респондентов еще не определились с планами. И половина опрошенных соискателей могут уйти с нынешнего места работы, потому что хотят овладеть новой профессией или перейти в другую компанию.

Справка Finance.ua:

  • На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Об этом рассказали в «OLX Работа». Отмечается, что в 2022 году на платформе OLX было опубликовано 1164 вакансии для людей со статусом УБД. В 2023 году — 23 838, по состоянию на декабрь 2024 года — 44 352 вакансии.
  • У 27% украинских айтишников есть дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство. Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.
С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.