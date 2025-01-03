Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика) — Finance.ua

Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Минэкономики обновило классификатор профессий: что добавили (инфографика)

Минэкономики обновило классификатор профессий. В него добавили 50 современных профессий и должностей. Изменения затронули медицину, судебную систему, прокуратуру, медиа и другие.

В Классификатор профессий внесено 9180 названий работ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Что упразднили

Ведомство отменило 42 устаревших названия профессий, например, «Инструктор по организации работы народных дружин», «Преподаватель по социальной педагогике», «Прокурор-криминалист» и осовременило 34 профессии.

Еще 52 профессии согласовали с законодательством в сферах правосудия, судоустройства и прокуратуры и 18 — в сфере медиа, теперь существуют такие должности, как «Автор текстов (копирайтер)», «Автор речей», «Видеограф».

Недавно мы писали , что всего 13% украинцев не планируют менять профессию или компанию в 2025 году.

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Более трети респондентов еще не определились с планами. И половина опрошенных соискателей могут уйти с нынешнего места работы, потому что хотят овладеть новой профессией или перейти в другую компанию.

Справка Finance.ua:

На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Об этом рассказали в «OLX Работа». Отмечается, что в 2022 году на платформе OLX было опубликовано 1164 вакансии для людей со статусом УБД. В 2023 году — 23 838, по состоянию на декабрь 2024 года — 44 352 вакансии.

У 27% украинских айтишников есть дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство. Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.

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