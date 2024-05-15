Миллиардер Фрэнк Маккорт планирует сделать ставку на TikTok в США — WSJ
Фрэнк МакКорт, миллиардер из США, собирает консорциум для выкупа американского бизнеса соцсети TikTok у китайской ByteDance.
Об этом сообщает WSJ.
Через 9 месяцев сервис заблокируют в США, поэтому к тому времени должна пройти продажа, одобренная Конгрессом США.
Интерес Маккорта к TikTok не случаен: нонпрофит «Проект Свобода» (Project Liberty), основанный бизнесменом, занимается созданием и продвижением единого открытого протокола соцсетей (DSNP).
Сам он выступает за полный контроль пользователя за собственными данными и ограничение сверхприбылей соцсетей от их эксплуатации.
Цель покупки заявлена: «возврат контроля и ценности в руки людей, чтобы дать американцам собственный голос, выбор и долю в будущем интернета».
При этом это уже вторая группа, претендующая на актив. Первую собирает экс-министр финансов Стивен Мнучин. Но пока нет новой оценки актива для сделки (которой активно противодействует Китай). Ранее диапазон был $20 — $100 млрд.
Напомним, Маккорт заработал состояние (около $1,4 млрд) на инфраструктуре и недвижимости и больше известен как экс-владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и текущий владелец футбольного клуба «Марсель».
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Справка Finance.ua:
- Ранее TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, чтобы заблокировать закон о потенциальном запрете TikTok в Соединенных Штатах.
- Компания утверждает, что законопроект «неясно описывает TikTok как угрозу национальной безопасности». В иске утверждается, что закон нарушает Конституцию США, в частности, Первую поправку о защите свободы слова. Поэтому компании просят запретить генеральному прокурору США Меррику Гарленду исполнять закон.
- Universal Music Group и TikTok заключили новое лицензионное соглашение, обеспечившее «значительные и ведущие в индустрии преимущества для семьи UMG».
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