Миллиардер Фрэнк Маккорт планирует сделать ставку на TikTok в США — WSJ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Миллиардер Фрэнк Маккорт планирует сделать ставку на TikTok в США — WSJ

Мир
40
Миллиардер Фрэнк Маккорт планирует сделать ставку на TikTok в США — WSJ
Миллиардер Фрэнк Маккорт планирует сделать ставку на TikTok в США — WSJ
Фрэнк МакКорт, миллиардер из США, собирает консорциум для выкупа американского бизнеса соцсети TikTok у китайской ByteDance.
Об этом сообщает WSJ.
Читайте также
Через 9 месяцев сервис заблокируют в США, поэтому к тому времени должна пройти продажа, одобренная Конгрессом США.
Интерес Маккорта к TikTok не случаен: нонпрофит «Проект Свобода» (Project Liberty), основанный бизнесменом, занимается созданием и продвижением единого открытого протокола соцсетей (DSNP).
Сам он выступает за полный контроль пользователя за собственными данными и ограничение сверхприбылей соцсетей от их эксплуатации.
Цель покупки заявлена: «возврат контроля и ценности в руки людей, чтобы дать американцам собственный голос, выбор и долю в будущем интернета».
Читайте также
При этом это уже вторая группа, претендующая на актив. Первую собирает экс-министр финансов Стивен Мнучин. Но пока нет новой оценки актива для сделки (которой активно противодействует Китай). Ранее диапазон был $20 — $100 млрд.
Напомним, Маккорт заработал состояние (около $1,4 млрд) на инфраструктуре и недвижимости и больше известен как экс-владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и текущий владелец футбольного клуба «Марсель».
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Ранее TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, чтобы заблокировать закон о потенциальном запрете TikTok в Соединенных Штатах.
  • Компания утверждает, что законопроект «неясно описывает TikTok как угрозу национальной безопасности». В иске утверждается, что закон нарушает Конституцию США, в частности, Первую поправку о защите свободы слова. Поэтому компании просят запретить генеральному прокурору США Меррику Гарленду исполнять закон.
  • Universal Music Group и TikTok заключили новое лицензионное соглашение, обеспечившее «значительные и ведущие в индустрии преимущества для семьи UMG».

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.