Миллиардер Фрэнк Маккорт планирует сделать ставку на TikTok в США — WSJ Сегодня 17:10 — Мир

Миллиардер Фрэнк Маккорт планирует сделать ставку на TikTok в США — WSJ

Фрэнк МакКорт, миллиардер из США, собирает консорциум для выкупа американского бизнеса соцсети TikTok у китайской ByteDance.

Об этом сообщает WSJ

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Через 9 месяцев сервис заблокируют в США, поэтому к тому времени должна пройти продажа, одобренная Конгрессом США.

Интерес Маккорта к TikTok не случаен: нонпрофит «Проект Свобода» (Project Liberty), основанный бизнесменом, занимается созданием и продвижением единого открытого протокола соцсетей (DSNP).

Сам он выступает за полный контроль пользователя за собственными данными и ограничение сверхприбылей соцсетей от их эксплуатации.

Цель покупки заявлена: «возврат контроля и ценности в руки людей, чтобы дать американцам собственный голос, выбор и долю в будущем интернета».

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При этом это уже вторая группа, претендующая на актив. Первую собирает экс-министр финансов Стивен Мнучин. Но пока нет новой оценки актива для сделки (которой активно противодействует Китай). Ранее диапазон был $20 — $100 млрд.

Напомним, Маккорт заработал состояние (около $1,4 млрд) на инфраструктуре и недвижимости и больше известен как экс-владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и текущий владелец футбольного клуба «Марсель».

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Справка Finance.ua:

Ранее TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, чтобы заблокировать закон о потенциальном запрете TikTok в Соединенных Штатах.

Компания утверждает, что законопроект «неясно описывает TikTok как угрозу национальной безопасности». В иске утверждается, что закон нарушает Конституцию США, в частности, Первую поправку о защите свободы слова. Поэтому компании просят запретить генеральному прокурору США Меррику Гарленду исполнять закон.

Universal Music Group и TikTok заключили новое лицензионное соглашение, обеспечившее «значительные и ведущие в индустрии преимущества для семьи UMG».

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