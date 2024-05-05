Повернення музики: TikTok підписав нову ліцензійну угоду з Universal Music Group — Finance.ua

Повернення музики: TikTok підписав нову ліцензійну угоду з Universal Music Group Сьогодні 05:03 — Фондовий ринок

Повернення музики: TikTok підписав нову ліцензійну угоду з Universal Music Group

Universal Music Group та TikTok уклали нову ліцензійну угоду, що забезпечить «значні та провідні в індустрії переваги для сім'ї UMG».

Про це повідомляє Universal Music Group.

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«Спільна угода знаменує собою нову еру стратегічної співпраці між двома організаціями, заснованої на спільному зобов’язанні допомогти артистам і авторам пісень UMG реалізувати свій творчий та комерційний потенціал», — йдеться у заяві UMG.

Каталог Universal, який налічує близько 4 мільйонів пісень та 3 мільйонів записів, повернеться на платформу протягом одного-двох тижнів. Музика повернеться також на відео, з яких вона зникла.

CEO та голова правління UMG Лючіан Грейндж заявив, що нова ліцензійна угода — це «нова глава у наших відносинах з TikTok, зосереджена на цінності музики, першорядності людського мистецтва та добробуті творчої спільноти».

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Разом компанії мають узгодити нові шляхи для монетизації музики, а також TikTok співпрацюватиме з UMG, щоб видалити несанкціоновану музику, згенеровану штучним інтелектом.

Нагадаємо, невдовзі після того, як європейські регулятори розпочали розслідування щодо TikTok через функцію «завдання за винагороду», яка може викликати залежність у молодих користувачів, платформа призупинила її дію.

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